Skeye Nano 2 - Najmniejszy znany nam dron z kamerą? Warto kupić?

Ten miniaturowy dron wyposażony jest w całkiem niezłej jakości kamerkę, a jego cena jak na tę jakość jest całkiem przeciętna - 420zł. Znany jest głównie z dobrej jakości nagrań i zdjęć, więc wykorzystywany jest głównie do robienia nietypowych selfie, bez żadnych "kijków" ani niczego. Po prostu wznosimy się na dowolną wysokość i robimy zdjęcie!

Dron jest bardzo łatwy w obsłudze, dzięki czemu jest dostępny dla każdego - także mnie i Ciebie :)

Do kontrolowania dronem wykorzystywany jest kontroler, który podłączamy do naszego telefonu z systemem: Android, iOS - także dość popularne. Kamerę kontrolować możemy przez WiFi oraz oczywiście bluetooth. Zasięg takiego drona - do 50 metrów, dość imponujące jak na tak małe rozmiary.

Kamera jest dostępna w niższej cenie - 300 zł, ale niestety w tym przypadku główna zaleta tego drona opada - rozdzielczość kamery opada do 640x480 i 300.000 pikseli, a w droższym modelu jest to 1280x720 w 2 MPX.

Baterie w obydwóch egzemplarzach różnią się zaledwie 30 mAh. W tańszym - 120 mAh, a w droższym 150 mAh.

Pamięć - w droższym 5 GB, w tańszym 2GB.

Bateria będzie wystarczać na około 5 minut lotu (oczywiście w nowym modelu - jak go poużywamy to może nawet tyle nie latać), gdzie ponad 30 minut będzie trwało ładowanie. Trzeba przyznać, że to ledwo starcza na zrobienie dobrego zdjecia. Bardziej opłacałoby się kupić normalnych rozmiarów drona, za podobna sumę i osobną kamerę, gdzie zdjęcia możliwe, że będą jeszcze lepsze.

Według mnie ogromnym problemem tego drona jest to, że w myśli było zrobienie najmniejszego drona, a potem postarać się żeby była jak najlepsza kamera, przy czym pominięto prawie całkowicie baterię. Niestety to jest dla mnie minus, który eliminuje ewentualne kupno. Dron ma służyć do latania, a to aktualnie może być wykorzystywane tylko do szybkich zdjęć - wielka szkoda.

Teraz możecie sobie porównać, który byście woleli, a może byście za żadne skarby go nie kupili? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu!

