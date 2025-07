Jak byście mogli usunąć gre na roblox to jaką?

Widix ja chyba hmm................... ja ogulnie wszytskie luubie i jest w tym problrm jezu jak ja pisze xd

Roksana122323 chyba usunęłabym work at pizza bo ta gra jest nudna i nie ma większej fabuły niż pracowanie zarabianie kasy i za tą kasę kupowanie domków

kisiel4 przytrzymujesz naciskasz odinstaluj i ok

Gotowe

krystek123455678 XDDD:smile:





Szynek2216 uwielbiam bardzo robloxa w wręcz go kocham!

GaiNa0212 Mad fucki



DlaMajiKoks ja usunęła bym adopt me lub zmieniła bo tam zamiast robić rodziny to się tylko traduje i zdobywa pety

dogamehag7890 adopt me bo laguje wszystko

HIHOTEK11111 adopt me potwierdzam

ketiv09 adopt me bym usunął od razu



ksjdjfjdieieueieue adopt me

ketiv09 adopt me bym usunął od razu

bamboosek Free robux

Matiplkr adopt me

Definiak Jakbym miał wybierać to adopt me gra kompletnie zmieniła kontekst od mometnu wprowadzenia petów . Iż pety zmieniłe gre o 180 stopni w grze pojawiło sie dużo hakerów i scammerów , mikro płatności a wątkiem głównym gry mało kto sie zajmował





KraQers jak masz wyniki od razu nie ma go w real tak jak na razie nie mam ale u mnie tak nie jest to co jest to co jest to co jest to co jest to co jest to co jest to co jest to co jest to co jest to co jest

polskigoryl457 ja niby lubię adopt me ale nie kumam o co wam chodzi bo moim zdaniem lepiej grać z przyjaciółmi śmiesznie jest

Fyndzol Usunął bym te wszystkie ścieki które kopiują inne gry w robloksie i te 18+ gry



XxLeoxX_pro Adopt me bo jest nudne i dużo rzeczy jest za robuxy

kubenix1243 zdecydowanie adopt me i te gry w które grają tylko 5 latki typu "ESCAPE THE PRISON IN CANDYLAND AND MAKE POO" (< co? XD) i poprostu to jest nie do wytrzymaniaAdopt me bo jest nudne i dużo rzeczy jest za robuxyUsunął bym te wszystkie ścieki które kopiują inne gry w robloksie i te 18+ gry

kubenix1243 POLECAM INNM GRACZOM GRĘ ARSENAL

kubenix1243 zdecydowanie adopt me i te gry w które grają tylko 5 latki typu "ESCAPE THE PRISON IN CANDYLAND AND MAKE POO" (< co? XD) i poprostu to jest nie do wytrzymaniaAdopt me bo jest nudne i dużo rzeczy jest za robuxyUsunął bym te wszystkie ścieki które kopiują inne gry w robloksie i te 18+ gry PLECAM

kubenix1243 GRA Z RODUKSAMI JEST LEPSZA

kryspin_nowak1 adopt me odkąt są pety to ta gra to adopt pet and scam

Karakan23pl Adopt me chociaż tam mam dobre rzeczy ale bym usunął i te głupie obby które nie mają



szambej ja bym usuną szystkie podruby gier itp



Schabowyiziemniory adopt me adopt me adopt me adopt me

danio_z ja bym usunoł gry hejterskie

NatiGame ja usunełabym obby których nie da się przejść :V

MrPotato152a ragdoll engine na pewno

robrox1625352 Jal Break i mepciti





robrox1625352 Jal Break i mepciti





dorsz15elox ja usunoł bum piggy

Szymkowsky ja bym usunął największego konkurenta jailbreaka

(madcity)

Szymkowsky albo adopt me bo to gra p2w i dużo scamerów

Szymkowsky bo teraz zamiast roleplayowania ( no może jeszcze ktoś może to robi)( zamysłu twórcy bo pety to były tylko dodatki za walutęw adopt me i chyba to był zamysł i naj pewniej to był zamysł ) to gra w której chodzi oto kto będzie mieć jak najwięcej legendarnych petów (tak jak w sumie cs go i kto ma najdroższe i najwięcej kos)

superKRD ja bym usunoł adopt me , piggy i Arsenal



LORAK9909 adopt me bo jest słabe



Piotrek_3 xd co to za pytanie dopra usuwam meepcity lub cook burgera ale nie umiem robić chamburgerów????????????. japierdziele