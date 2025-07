temat dla osób co nie wiedzą jak grac w bloxburg

UwU12345654321

Hej! napiszę tutaj jak grać w tryb ,,Bloxburg". minusem tego trybu jest to, że kosztuje on 25 robux więc nie wszyscy mogą w to zagrać. :( Wracając, bloxburg to gra która polega na roleplayu, zakładasz rodzinę, budujesz dom, chodzisz do pracy, gotujesz, jak był świąteczny event dało się nawet budować bałwany. Trzeba też niestety płacić podatki za dom. Dobra wiadomość dla ludzi co kupili premium w bloxburg- bedziecie płacić mniejsze podatki. Gra jest bardzo fajna, nie nudzi się zbyt szybko, można zbudować sobie willę lub coś takiego i oczywiście można zaprosić też do rodziny swoich znajomych :DDD myślę żę chociaż troszkę komuś pomogłam :)