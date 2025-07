Czy opłaca się mieć StarRider?

Elileka

Raczej sie opłaca ponieważ jest to bardzo fajne w tej grze : możesz kupić star rider na zawsze za 100 ileś tam złotych to troche dużo ale to jedno razowy podatek więc bardzo polecam jest też opcja na :1 miesiąc i 1 tydzień chodziaż i tak chyba najlepszą opcją jest kupienie na zawsze. Korzyści: Masz odblokowane wiekszość mapy, więcej wyścigów do robienia, dużo więcej przygód, i tak sczerze poprostu sie opłaca ponieważdostajesz co tydzien w sobotę : Star coins : a za nie można kupować konie i przedmioty ubrania rzeczy, oczywiście za szlingi też sie da jednak na star coinsy są ładniejsze i dają więcej fajnych ulepszeń. Ale w skrucie jak chce grać dułgo i sczęśliwie w Star Stable to Kupcie STAR RIDER!