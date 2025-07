Zadania w grze - opis

Jeżeli wybierzesz serwer z przyśpieszeniem czyli 'bezprawie" to kilka tygodni może tydzień. A zwykłe serwery to miesiące bo jedno badanie trwa kilka dni :/

Zdobycie oznaczeń: 1. Mam nowych Przyjaciół 2. Specjalista od broni 3. Pogromca Pierwsze oznaczenie jest szybkie i praktycznie bezproblemowe wystarczy jedynie wstąpić do jakiegoś sojuszu. Trzecie również nie powinno stanowić problemu "W min. 75% walk przeciwnik miał maksymalną możliwą stratę budynków." wystarczy kilka udanych ataków ;) Najgorsze i najbardziej czasochłonne jest zadanie drugie aby zdobyć to oznaczenie musimy zbadać w pełni jedno drzewo jednostek (lądowe, wodne, powietrzne lub obronne) polecam obronne najmniej badań. I tak dodam tylko, że do liczby liczone są te dodatkowe z budynku "Konsulat".

