jak zdobyc punkty ?

Robisz misję najlepiej te co mają najwięcej expa kręcisz filmy itp walczysz na tej jakby arenie to chyba też daję expa ale nw nie pamiętam dawno grałem :D

Tak jak w hero zero ,misje na czas i exp leci /masz zadanie do tej gry ja mam mieć 10lvl z 10min roboty

