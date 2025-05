Haxball Champions - Zapisy 1v1,2v2,3v3,4v4

Gwozdzik

Haxball to gra wieloosobowa, przedstawiona jako mieszanka piłki nożnej oraz cymbergaja, i to jest prawdziwe zainteresowanie wśród niektórych graczy. Umiejętności graczy mają duże znaczenie w tej grze, lecz także przyciąga nowe osoby, które bardzo szybko wciągają się w rozgrywki, nie wspomnę już o pracy zespołowej w grach 3v3,4v4. Witam, od bardzo dawna gram w haxball'a w wolnej chwili, chciałbym też coś zrobić dla Was, dla Waszych znajomych, szczególnie różnego rodzaju rozgrywki w systemie ligowym, pucharowym. (1v1,2v2,3v3,4v4). Zainteresowanych prosiłbym o dodanie do znajomych oraz prywatną wiadomość, wtedy wyślę Wam discorda, wszelkie informację będą zawarte właśnie tam. Możecie wspomnieć komentarzem czy Wam się ten pomysł podoba, czy jesteście zainteresowani, może w przyszłości administracja wystawi jakieś nagrody dla zwycięzców. Z góry dziękuję oraz pozdrawiam!