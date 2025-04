Daczi669

Jinx jest postacią o wyjątkowo dużych obrażeniach we wczesnych etapach gry, która dzięki zwiększającemu się zasięgowi na jej jinxq Q świetnie skaluje się do końcowych faz. Jej zdolności sprawiają, że idealnie sprawdza się zarówno na liniach obijających (poke), jak i zabijających (kill). Dzięki wrodzonej zdolności do zwiększania szybkości ataku jest w stanie niesamowicie szybko niszczyć wieże, jednak z powodu braku mechanizmów ucieczki nie nadaje się do split pushu. Zalety: Świetne skalowanie do late game Ogromny zasięg Dobry poke, dzięki dużemu zasięgowi jinxq Q oraz nieziemskim obrażeniom z jinxw W Bardzo dobra do wczesnych tower dive’ów ( jinxp dzięki umiejętności pasywnej) Bardzo duży potencjał do zdobywania killi we wczesnych etapach gry Duże możliwości snowballu Może zadawać obrażenia obszarowe Szybkie tempo czyszczenia fal Globalne ulti Wady: Bardzo niski przyrost szybkości ataku na poziom Brak mechanizmów ucieczki jinxp Umiejętność pasywna pozostaje niewykorzystana przez 90% gry Duża wrażliwość na ganki Manożerna postać