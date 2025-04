Poradnik do Fizza!

Maksowanie:

Gram Fizzem od 2 lat i preferuje Maksowanie W następnie E potem Q a w między czasie ult



Build:

Tutaj jest pies pogrzebany bo większość graczy którzy mają głowę na karku nie ma jednego buildu. Itemy składa się sytuacyjnie więc wiadomo że jeśli macie ahri na midzie pierwszy powinien być abyssal ale skupmy się na tym co powinno znaleźć się zawsze: lich bane, morrelo, zhonya. Przykładowy build gra na akali

Abyssal, lich bane, morrelo, zhonya, Buty merce, rabadon



Carry:

Pamiętaj o ważnej zasadzie - wygrywasz linie? Pomagasz innym. Fizz ma niesamowicie dobre roamy dsjmy na to masz 2/0 masz ulta roamujesz bota, ADC dostaje 2kille bierzecie tower i robicie smoka, zawsze z zabicia przeciwnika musicie coś zabrać np jakieś obiectivy. Całe Carry fizzem polega na tym żeby pomóc osobie z teamu która razem z tobą będzie w stanie pociągnąć team do wygranej ponieważ fizz sam w sobie nie da rady. Wymainowany fizz jest genialnym sojusznikiem!



Pozdrawiam Otp fizz! Ja? Nie jestem rybą teraz jestem królikiem! ~Cottonail Fizz

