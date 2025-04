AD Soraka- Poradnik LoL

Umiejętność pasywna:

Soraka biegnie szybciej w kierunku sojusznika z małą ilością zdrowia

Q:

W wybranym przez nas miejscu Soraka tworzy zadający obrażenia i spowalniający deszcz gwiazd. Jeśli Q trafi przeciwnika Soraka dostaje bonus do prędkości ruchu i odzyskuje troszeczkę zdrowia

W:

Soraka leczy sojusznika poświęcając trochę własnego zdrowia. Jeśli bohaterka posiada bonus z Q przejdzie on też na leczonego sojusznika.

E:

Soraka tworzy pole, które po 1.5 sekunadach ucisza znajdujących na nim nieprzyjaciół

R:

Soraka leczy wszystkich żywych sojuszników







Ok, poznaliśmy już skille. Teraz pora na kolejność ich maksowania:

Q:E:Q:E:W:R:Q:W:Q:E:R:E:E:W:W:R:W:W



Już wiemy jak maskować skille i jak one działają. Jednak co składać?

Na start: Pierścień Dorana, 1x Mikstura Zdrowia

Build Końcowy powienien wyglądać tak: Ostrze nieskończoności, Nagolenniki Bersekera, Ostatni Szept, Huragan Runaan, Krwiopijec, Widmowe ostrze Yoummumu





Poznajmy teraz runy:

Większy znak szansy na trafienie krytyczne x9

Większa pieczęć szansy na obrażenia krytyczne x9

Większy glif szansy na trafienie krytyczne x9

Większa esencja przebicia pancerza x3



I masterki:

Lewa strona:

Czarnoksięstwo 5/5

Uczta 1/1

Wampiryzm 5/5

Łowca nagród 1/1

Ferwor Walki 1/1

Prawa strona:

Regeneracja 5/5

Odkrywca 1/1

Runiczna Zbroja 5/5

Wytrwałość 1/1



Więc to już koniec tego poradnika :(. Mam nadzieję że komuś się przydał i zagrał AD Soraką na normalu (NIDY NA RANKEDZIE!) Pozdrawiam Żurek

