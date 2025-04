Jak dobrze grać jaycem na midzie

superjacob102

Żeby dobrze grać jaycem na midzie potrzeba kilku niezbędnych rzeczy. Myślę że nie trzeba omawiać skili oraz mechaniki jayce ale po krótce powiem co ciekawego jest w jego potencjale. Wiem że jak to będzie bardzo długie nikt tego nie przeczyta całęgo dlatego postaram się szybko to omówic. Niestety ostatnio mało grałem jaycem dlatego moje uwagi mogą być lekko nieaktualne

Musimy pamiętam że najlepiej zaczynać z strzelbą. Jego strzelba i skil Q pozwala zadawać dobry rage przeciwnikowi. Podczas ataku należy obijać kogoś z kompinacji Q+E w postaci młota potem uzyć W i gdy się skończą 3 ataki zmeinić się na młot. Następnie doskakujemy do kogoś z Q i używamy autoataku ponieważ jego pasywka zdejmuje armor i magick resist. następnie włączamy W oraz dalemy autoatak i E. Nie ma szans żeby ktoś przeżył te kombo. Msuimy grać dosyć ostrożnie jaycem i tylko gdy mamy culdowny na E i Q w postaci strzelby możemy inicjować. Myślę że pomogłem kilku graczom LoL'a. Dzięki za przeczytanie tego bardzo krótkiego poradnika ;3 do następpnego. Pisał dla was KRECIK