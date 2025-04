apacz_freeskinscom

Mimo tego że przesłałem screena z ponad 150 orzełami i 20 wygranymi walkami w statystykach zadanie zostało odrzucone zadanie jest zatytułowane zdobądż 150 orzełków a nie kup czy coś więc jest to bardzo dziwne dodatkowo z odpowiedzi odnośnie odrzucenia mi zadanie wynikało chyba na to że miałem kupić tą walutę czy co przynajmniej tak to zrozumiałem nwm czy nieuwarzenie sprawdzają czy to przypadek czy coś sam nwm co mam myśleć ktoś zrobił to zadanie ?