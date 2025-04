dada985

Witam!

W tym artykule chciałbym wam przedstawić i polecić grę Nostale.

Na wstępie chciałbym wam powiedzieć , że jest to mój pierwszy artykuł i moja ocena z Języka Polskiego nie była za dobra.

A więc zaczynajmy !

Nostale to gra typy MMORPG o charakterze Anime, została ona stworzona przez Gameforge w 20006r.

Grając w nią można przenieść się do świata Bajek i Fantazji.

Na początku gry jesteśmy poszukiwaczami przygód ktorzy mają ocalić drzewo Fernon , lecz w szybkim czasie możemy zamienić sie w łucznika, maga lub wojownika.Gra zawiera 6 aktów , a w nich znajduję sie dużo misji.Mówi się , że prawdziwa gra zaczyna sie od 90 poziomu , osiągnięcie tego nie jest zbyt długie.Kiedy już osiągniemy ten poziom gra otwiera przed tami nowe wrota .Możemy brać udział w tak zwanych rajdach (poniżej 90 poziomu też są ,ale to nie to samo) robić misje dzienne i cieszyć się grą.

Dlatego jeśli lubisz gry tego typu , masz czas na gre , lubisz zawierać nowe przyjaźnie , bawić się, i nie tylko.

Mogę Tobie to zapewnić , że jak już zaczniesz grać w tą gre , to szybko się to nie skończy wielu graczy jest w wieku powyżej 18/20lat i gra w Nostale 7/9lat.Nie znaczy to , że nic w tej grze nie osiągniesz , wręcz przeciwnie Ci graczę mogą pomóć Tobie jako nowemu graczu zrozumieć grę, pomóć w misjach i co sobie sam zapragniesz.Właśnie z tymi graczami (poziom90+) będziesz miał najwięcej styczności w dalszej fazie gry , jeżeli spotkasz gracza zachowującego sie jak ''dziecko'' lub po prostu niekulturalnego(tacy istnieją w każdej grze) lepiej zostawić go samego ze sobą niż wdawać sie w konflikt który on będzie przedłużał i pamiętał do końca życia. Jeszczę raz polecam tą gre i życzę powodzenia!

To jak najszybciej pobierz tą grę i rozpocznij swoją przygodę