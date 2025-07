blackgachawolfyt

Hejka! Dzisiaj nieco przybliżę wam grę Zoo2: Animal Park. Zasady gry są proste. Tworzysz swoje własne zoo że zwięrzętami, wybiegami, zabawkami dla zwierząt, dekoracjami, ścieżkami, stoiskami i wiele, wiele innych. Na późniejszych poziomach gry możemy również hodować młode. Elementy do zoo czyli zwierzaki, wybiegi itp. możemy kupić w sklepie za pieniążki/diamenty lub dostać za wykonanie określonych misji. Misję są zadawane przez różnych bohaterów takich jak np. dziadek, Lenka, opiekunka do zwierząt, ogrodnik i innych. Polegają na wykonaniu określonego zadania lub zadań. W zamian za wykonanie ich możemy dostać xp(punkty doświadczenia zbierane do levela), pieniążki, diamenty, zwierzęta, wybiegi, dekoracje, zabawki, stoiska, ścieżki lub nawet kilka rzeczy na raz!!! Jest to bardzo opłacalna opcja. Jak zdobywać pieniądze? Jest to proste. Pieniądze dostajemy za wykonanie misji, wbicie levela czy po prostu opróżnienie kasy i stoisk. Możemy jeszcze dostać za wykonanie osiągnięć, kęcenie kołem fortuny czy z kalędarza, o czym wspomnę za chwilę. Jak zdobywać diamenty? Diamenty to ekskluzywna waluta którą można doładować ale jeśli nie możesz tego zrobić, nie martw się! Diamenty możesz dostać też wykonując misję lub poprzez zdobywanie levela. Za np. 30 level można dostać aż 30 diamentów! To naprawdę dużo. Normalnie jednak zwykle od 1 do kilku diamentów. Jak zdobywać XP? XP zdobywamy poprzez misję, osiągnięcia ale też dzięki stawianiu dekoracji czy zwierząt. Po resztę zajrzyj do następnego artykułu w krótcę! ???? Do przeczytania! Paa