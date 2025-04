League Of Legens poradnik do vel'koz'a

marcinex07

W tym poradniku postaram się napisać jak najlepiej grać Vel'koz'em który jest bardzo silnym bohaterem w League Of Legends. Ten poradnik jest przeznaczony dla osób które wiedzą przynajmniej co robią jego umiejętności.

Vel'koz jest to mag który specjalizuję się w robieniu dużych obrażeń w przeciwnej drużynie. Ta postać jest magiem która może iść na środkową jak i dolną linię jako support (wsparcie).Zacznijmy jakie są jego 2 comba. 1 i najprostrze do wykonania jest W E 2 które wymaga chwili czasy jest W, E, Q, W i R które w 100% zabije waszego przeciwnika.

Pewnie spytacie: nawet jeśli znam te 2 komba to nie wiele mi to daje albo zawsze tak robię ale zanim zabije przeciwnika ja umieram pierwszy lub przecież Vel'koz ma małe obrażenia (co jest nie prawdą). 1 rzecz ważna na Vel'koz'ie jest odległość wasza od przeciwników 2 Itemy jakie kupujecie na niego 3 czy trafiamy naszymi umiejętnościami w wrogów którzy są zagrożeniem dla całej dróżyny (choć z tym trafianiem to nie jest wbrew pozorom nic trudnego). Odniosę się do teraz do jakich i w jakiej kolejności mamy kupowac nasze przedmioty. na pączątku składamy: Morello, Lonki, Róźdzke wieków, Rylai, Echo Luden i Rabadona. W sumie to wszystko jeśli chodzi o granie tą postacią reszta zależy od waszych umiejętności i doświadczenia.



Życzę powodzienia w daljszej grze.