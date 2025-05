w lisci znajomych masz misty klikasz to jest bot do kturego zgłaszasz problemy i td.

czekala

support mi odpowiedział, czy w momencie gdy odpowiem na emaila suportu dotrze on do nich? Czy może to jest jakiś bot ?



Druga sprawa, zgłaszałem im sprawe, z tytułu braku kamieni za wbicie 12 lvla. w Lords Mobile. Czy wysłanie screenu, że takowy lvl się posiada (na screenie widać info, że zdobyłem z 12 - 13 lvl) jest wystarczający, czy może coś wiecej podesłać?



Ktoś miał do czynienia z tym?