Najliepsi jg top 5

Kaizane

Macie tu obiektywne top 5 junglerów do gry League of legends

5. Kha Zix- db jg szybko czyści i robi niezłe ganki za pomocą E, jest jednak papierowy i łatwo go zabić, słaby na tanki ad ważne jest na nim żeby znać pozycję wroga i umiejętnie wykorzystać ulti,

warto inwestować w przedmioty pod AD attack speed i przebicie pancerza

4.Rengar- dzięki ultowi i pasywowi Rengar jest świetny do robienia pułapek i zaczynania teamfightów, jego E nadaje się do ganków a W zapewnia mobilność, jego wadą jest to że po jednej seri z E Q W nie może nic więcej zrobić, warto inwestować w przedmoity pod AD AP przebicie pancerza

3.Hecarim-postrach jg ten tank może dzięki swojemu E i W być bardzo mobilny i zapewnić dobre ganki, czyści jungle w szybkim tempie i dzięki ulti może ratować teamfighty a także wyprowadzić linię na prostą, wady: nie umie oddawać killi przez swój gigantyczny damage, polecam na niego zdrowie prędkość AD

2.Nidalee- najszybciej czyści jg lecz moim zdaniem ma słabe ganki, jest dobrz w ratowaniu drużyny i zastawianiu pułapek, wady:nie ma ulti, polecam na nią prędkość AP i przebicie odporności

1.Lee Sin- szybko czyści jg dzięki Q ma dobre ganki a dzięki W może ratować sojuszników z opresji, nie ma wad a przynajmniej ja ich nie dostrzegam, polecam AD lifesteal zdrowie(ale nie tank)

pozdrawiam i miłej gry :D