Warto kulić robuxy?

Minears Mam pieniondze i niewiem czy kupić robuxy czy nie.

MargheritaGirl Polecam pozbierać kamienie dusz i wymienić na gamehag'u.

kamilek1235 Moim zdaniem lepiej pozbierać kamienie dusz i wymienić, ale jeśli chciałbyś szybciej to możesz kupić robuxy na stronie za prawdziwe pieniadze

KubDm raczej nie

Dargo75 jeżeli chcesz to możesz, nie są potrzebne do grania, ale są do dodatków, ubrań oraz gry za robuxy

piotrek123l Nie musisz kupować, większość gier na robloxie są za darmo więc jak chcesz to na dodatki



Piterek1i2 W catalogu są czasami za darmo ;-)

Piterek1i2 (rzeczy)





Cienka Ja nie kupuje i innym tez radze nie kupować (no chyba, że wymienisz za kamienie dusz).

Rafciu ja wole wymienic kamien dusz na robuxy

LuckyBla12 robuxy najleprze

EmuZLiceum Za kryszta"y

osadilera111111 Zależy czy za robuxy coś kupisz fajnego

XxFoxtrot6429xX Racja. Ja nawet wykorzystałem buga w Robloxie aby dostać Darmowe Robuxy. I dziala do stałem 1B+ R$

larix45 nie opłaca się

DIDEYT JESLI ZDOBEDZIESZ TE KAMIENIE TO SIE NIE OPLACA ALE JAK NIE MASZ CIERPLIWOSCI ( NIE OBRAZAM JAGBY CO) TO KUP SE. ALE NIE NALEGAM. ROB JAK CHCESZ

adam_wichorski warto kupic polecam

xDebil tak mordeczko

JuliaBilal warto kupic paczke 800 robux lub kup na gamehag

Daqler warto





xDobraza Nie warto

TypowyTypek Ja uważam że lepiej wymienic za kaminie dusz bo jak na gamehagu gramy w cos i jeszcze dostajemy kamienie dusz za które moge dostac robuxy to po co tracić kase.ale rób jak chcesz

kajetan_domaszk LEPIEJ ZBIERAĆ NA GAMEHAG HEHE





Lebsterninjayt Tak Warto Kupić Polecam Gamehag

KarolinQb Warto kupić robuxy ale polecam też wejść na rblx.city

Lenanajka lepiej zbierać moim zdaniem kamienie dusz kupując tylko stracisz pieniądze a tak to jest za darmo tylko trzeba być cierpliwym ale jeśli bardzo ci zależy żeby szybko je mieć to kup nikt ci nie zabroni

PHunterWK czasami nie warto





AltxA warto bo możesz sobie kupować ubrania itp lub kubić jakąś grę np bloxburg





Olikle92 poleca się kupywać robuxy na gamehag

oskur124 Nie wiem to twój wybór

Elisen jeśli chcesz to kup jeśli nie to też ok

mateusz_gaming Tak Ja wole Kupić

laura_lewandowska warto kupic