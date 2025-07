Gra ktoś w fortnite

Fortnite to świat wielu przygód. Wskakuj na wyspę i walcz, by być ostatnim graczem – lub drużyną – w grze. Stwórz swoją wyspę z własnymi regułami. Baw się ze znajomymi na wyspie stworzonej przez kogoś innego. Albo ratuj świat, pokonując wraz z innymi graczami hordy potworów.

osobiśce grałem bardzo długo trenowałem, brałem udział w turniejach w tym roku staram się ograniczyć do grania w tę grę ale jak ktoś chcę, lubi to ok bo mimo wszystko fajna gra.

Ja gram już od 2lat no ok 3lata

Gram rzadko, ale jak to się zdarza to staram się wygrywać

