Co dają skiny w lolu?

Rejszel Czy skiny w league zmieniają coś poza wyglądem postaci?

_KonDzio_ dają tylko wygląd postaci w grze oraz postaci umiejętności





Rejszel okej dzięki





navalcomic Nic to tylko piksele :)





Rejszel Czyli to co w cs go,****** warte świecidełka xD

KaczekK skiny w lolu są po prestiż





mokpl tylko to ze mozesz sie tym chwalic innym oraz wyglad bohatera





Kasztanek zmieniają wygląd postaci i umiejętności

wojtaseqqq tylko wygląd

eryklegend Dają tylko wygląd postaci i umiejętności

Yakumosu Zmieniony wygląd,nic poza tym

Bogu Zmiana wygl postaci i skilli ale jak widzę taki skin jak Victorious Jarvan IV to czuję lekki "respekt" bo to gracz kt już trochę w to pyka :P



Rejszel Ten skin do Jarvana to za range?Tak jak graves w ostatnim sezonie?





Iborex Dają prestiż

rafal9ck Nic, tylko sam wygląd.

kuzenek Tylko zmiana wyglądu postaci i ich umiejętności

Gapek500 Prestiż.

kibashy Szybsza animacja

oierrr Tak jak w cs-ie prestiż i inny wygląd postaci i jej animacji.

kuzenek jak masz skina to automatycznie +5 do skila więć wiesz

RotGarb Nic, tylko tyle że lepiej wyglądasz (jak dla mnie to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto)

Mrozox00 A wiec tak skiny w lolu zmieniaja ci wyglad bohatera i zazwyczaj tez jego umiejetnosci a niektóre również animacje

Kaczper Skiny dają wygląda postaci i ich umiejętności, przykładowo jak używasz tornada na Blood moon Yasuo to wydaje się być szersze tornado, więc lepiej możesz trafiać przeciwników :)

MathewNight Niektóre skiny mają swój własny sountrack

SlodkaZuzinka prestiż xd

KrucjataEXE Wygląd, ładniejsze animację

mrbojanpl No milej się gra xD

Wladimir14PL Skiny upiększają wygląd postaci i jej umiejętności.

Makeciowski Skiny nie zmieniają nic w rozgrywce poza wyglądem ale są skiny które np maja trudniejsze do widzenia skill shoty i one ułatwaiją gre

samenek Wygląd, satysfakcję i przewagę psychiczną nad młodszymi osobami.



Kingus43155 Praktycznie tyle co nic

123dsadsa normalnie to nic ale jesli zaplacisz to lol inaczej na ciebie patrzy i dobiera ci ludzi do teamu a nie zwierzeta xd