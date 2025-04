League of legends-poradnik Xinem na midzie ukryte OP?

1. Spelle

-ignite (podpalenie)

-flash (błysk)

-ewentualnie teleport zamiast ignita

2. Runki

-Quinty- 3x Attack speed (prędkość ataku)

-Marki- 9x Attack Damage (obrażenia od ataku)

-Glyphy- 9x Magic Resist (odporność na magię)

-Seale- 9x Armor (pancerz)

3. Masterki

9/21/0 Pod Thunderlord's Decree (piorunki)

3. Startujemy z E, potem W

Maksujemy Q potem W lub E (w zależności od ilości cc (kontrola tłumu) w teamie jeśli dużo maksjuemy W jeśli nie E)

4. Najlepsze przedmioty to:

-trinity force (moc trójcy)

-Infinity edge (ostrze nieskończoności)

-phantom dancer (widmowy tancerz)

-booty attack speedy

-bloodthirster(krwiopijec)

-statikk shiv (kos statikka)

(polecany build ale może być inny, bo wkońcu każda gra jest inna)

5. Early farmimy się do 3 lvl następnie zaczynamy grać agresywnie czyli kombo EQW enemy albo spali flesha albo umże następnie czykamy na skille i to samo. Do 6 lvl musimy się obawiać ganku junglera, po 6 lvlu możemy na spokojnie zabić 2 pamiętajcie o ULTI.

6. Mid game możemy walczyć 3 vs 1, i dlatego pushujemy jak najwięcej. Po spushowanio możemy udać się na roam i pomoc sojusznikom.

7. Late to MY musimy zacząć teafight wbijamy się z E, a następnie R. Enemy nie wiedzą co się dzieje i są zdezorientowani. Po wygranym TF (team fight) pushujemy i kończymy gre.



Jeśli macie jakieś pytania dajcie znać w komentarzach i powodzenia w grze Xinem.



Pozdrawiam, turbo45

Witam, w tym artykule opiszę wam bliżej grę xinem na midzie. Sprawdzony sposób na wyjście z niższych dywizji, ale sprawdza się też na wyższych.