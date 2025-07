myśle że to zależy od aktywności. siedzisz duzo robisz duzo ofert udzielasz sie piszesz artykuly etc to jak najbardziej sie oplaca.

Ło panie jak za hajs nie z gamehag to jasne że się opyla, nawet jak tylko na miesiąc, ponieważ za 400 robux zapłacisz tyle samo co za premium, a z premium dostajesz 450 R$ za każdy 1 mies. przedłużenia:slight_smile:, ale są różne roblox premium (3 rodzaje za "roblox premium 450" płacisz 4.99 USD za "roblox premium 1000" 9.99 USD a za "roblox premium 2200" płacisz 19.99 USD. Także podsumowując, według mnie nawet jeżeli NIE tworzysz żadnych gier, koszulek ani nie chcesz zarabiać r$ warto kupić roblox PREMIUM. :slight_smile: Dodam jeszcze, że dostajesz przy kupowaniu robux, jeżeli posiadasz roblox premium dostajesz 10 procent więcej robuxów niż kupiłeś. :slight_smile:

Tak szczerze, też się zastanawiam. Dla koszulek warto, no i ty je dostaniesz, i inni jak je kupią. Dla ikony strata hajsu, a na resztę zalerzy dla kogo. Musisz się zastanowić, bo możesz żałować i jednej i drugiej obcji:slight_smile:. Pamiętaj, że jak koniecznie chcesz coś kupić do robloxa, to premium to najlepsza obcja:smirk:. Powodzenia w decyzji.



