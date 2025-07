Jak szybko exp?

Wszystko zależy od lvl ale najważniejsze spoty to od 15lv zaprzysiężeni później niedźwiedzie i tygrysy/dzikusy/pająki lub ezoty/czarne orki(i tutaj można dłużej posiedzieć)/V1/V2 a później to już załapiesz gdzie najszybciej expić^^

Najlepiej tak: 1.udzielasz komentarzu jak najdłuższego ctrl+c + ctrl+v czyli tak:

i idziecie do loch pająków v1 i nawalcie stworki koło siebie z dobrym eq żeby nie zginąć i potem masz szybkiego expa bo:Więcej stworów umiera i więcej expa nara elo dobra porada to piszcie JAK COŚ

wiesz co to głownie zależny od serwera na jakim grasz

