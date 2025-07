Zadanie w lords mobile

OliwiiQ321

otrzymaliscie kd niekupujac tego pakietu pierwsze zwyciestwo teraz zobaczylam ze jest jeszcze do kupienia pakiet za 2 zl nie jest to duzo ale szkoda 2 zl na gre wydawac . napiszcie czy jak sciagnelam gre z linku kiedy jeszcze niebylo do kupienia wining start to bede musiala tylko 11 lvl czy tez bede musiala kupic. PROSZE TYLKO O ODPOWIEDZI KTORE MNIE INTERESUJA CZYLI NIEPISZCIE ILE KD SIE DOSTAJE BO MOZNA TO LATWO SPRAWDZIC I NIEPISZCIE KOMETARZY TYPU JAKIE 2 ZL I TAK DALEJ SAMI UTWORZCIE TEMAT.