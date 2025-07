O i możecie napisać o co chodzi z drugą częścią zadania bo tam pisze że jakiś pakiet winning star trzeba a ja nie wiem jak to zrobić

samwieszkto69

juli123123

1.osobiscie polecam to zadanie co prawda czas wykonania w zaleznosci od poswieconego czasu kilka dni do ponad tygodnia ale weryfikacja automatyczna przegiegla natychmiastowo, po ulepszeniu zamku na poziom 11 w grze Lords Mobile od razu uslyszalem charakterystyczny dzwiek swiadczacy o przyznaniu nagrody w postaci kamieni dusz za poprawne wykonanie zadania,

2.Co do zadania drugiego to nie robilem tak wiec Ci nie pomoge

Pozdrawiam samwieszkto69.