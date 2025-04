Kruszmiko

Poradnik do Janny. League Of Legends.

W Jannie najważniejszy jest refleks. Dajemy tarczę dla sojusznika przed wszystkim co zadaje obrażanie. Oczywiście maksujemy e czyli tarczę. Jej ult ofpycha wrogów, co bywa super przydatne. W agresywnych zagraniach warto użyć błysku i ulta, by ofepchnąć wroga do sojuszników. Kiedy Janna ultuje nie powinna się ruszać, by nie przerwać tej umiejętności. W teamfighcie stoimy z tyłu używamy ulta i tarczy oraz q. W potrzebne jest nam do ucieczki lub pościgu. Warto także nadmienić, że e Janny daje atack damage co bywa bardzo przydatne. Budujemy na niej kamueń widzenia wybrany przedmiot na supporta i zależnie od sytuacji ognisty trubularz, tygiel Mikkaela, Naszyjnik żelaznych solari, oblicze ducha, mroźne serce. Specjalizacje bierzemy na 45% skrócenia czasu odnowienie i piewcę łowcy wiatrów (tą środkową na siłę tarczy i uleczeń). Janna jest bardzo dobrym bohaterem wspierającym i potrafi zdziałać naprawdę wiele. Ulta można używać na smoku lub baronie, alby uleczyć sojuszników. Nie jest łatwym bohaterem, jednak można się nauczyć ją grać w miarę szybko. Ponadto jest bardzo uniwersalnym bohaterem wspierającym i pasuje do każdych bohaterów

Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania z chęcią na nie odpowiem ;). Przepraszam za wszystkie błedy, ale pisałem to na telefonie. Życzę przyjemnej gry i nauki grania Janną. Kruszmiko.