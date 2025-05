Tower of Hell, czyli gra przygodowa

Witajcie drodzy czytelnicy, dziś przygotowałam grę o nazwie Tower of Hell. Mam nadzieje, że mój artykuł wam się spodoba!

, nazywany inaczej "Wieża Piekła". Ta gra została stworzona przez YX Ceptional Studios. Pierwszy raz, kiedy Tower of Hell zostało stworzone i wrzucone na stronę robloxa to Czerwiec 2018 rok. Gra jest dostępna na telefony, komputery, tablety, laptopy i tak dalej. Już tłumacze o co chodzi w tej grze. O tuż, najpierw spinamy się po trochę długich schodach, ale mamy możliwość pójścia na drabinkę (została dodana w kwietniu 2020roku), która może skrucić nam drogę. Gracze mają 8 minut na przejście 5 kolorów. Każdy kolor to inne, krótkie, tak jakby obby do przejścia. Są kolory łatwe, średnie, trudne. Jeśli przejdzie się całą wieżę, docieramy na samą górę. Na górze jest biały portal, który trzeba dotknąć, aby wygrać. Po dotknięciu portalu, czas przyśpiesza się razy 2. Dzięki temu nie musimy czekać długo (bo czas leci szybciej), a inni gracze mają mniej czasu na przejście. Jeżeli więcej osób dojdzie do samej góry, czas przyśpiesza się razy 4, x8, x16, x32,x 64, i tak dalej.Istnieją też serwery VIP,które kupuje się za robux. W grze może być najwięcej 18 graczy. Po wygraniu rundy, dostajemy walutę wartą 100. Później jak uzbiera nam się więcej waluty, możemy kupić lepszy skok, przyśpieszanie,pod budowywanie się, przechodzenie przez laser, traile, itp. Na samym dole wieży jest START, gdzie uczestnicy zaczynają grę, ale także jest tam portal z napisem PRO TOWER. Gdy przez niego przejdziemy teleportuje nas do trudniejszego Tower of Hell zwanego właśnie Pro Tower of Hell.W nim jest więcej kolorów do przejścia, ale za to więcej czasu i większa waluta. Liczba kolorów nie jest zbytnio ustalona. Czasami jest 10 kolorów, a czasami nawet ponad 20. Czas wynosi 10 minut (ale autor czasami zmienia na 12 minut), a waluta jest warta 300. Reszta jest rzeczy tak samo jak w normalnym Tower of Hell. Można wejść jeszcze do trzeciej części gry, czyli do THE Tower of Hell. Jest tam 150 kolorów i nie ma spawn pointów. Ale to może kiedyś opiszę w kolejnym artykule. Cały czas są tworzone nowe, łatwe lub trudne obby, do dalszego ciągu gry.Trzy uwagi! W Tower of Hell łatwo jest się zdenerwować! Gra pochłania bardzo dużo czasu, więc jeśli będziecie w to grać to przygotujcie sobie bardzo dużo czasu! Gdy kilka razy przejdziesz obby, zdobywa się kolejny level!Polecam bardzo z całego mojego serca!To już jest koniec mojego artykułu, mam nadzieje, że Wam się spodobał i dobrze się czytało.Dziękuję za przeczytanie mojego artykułu!