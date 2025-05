Ile się czeka na odbiór nagrody?

To co w temacie

Nie no, najdłużej poczekasz do 30 dni.

FAQ na dole strony do czegoś służy. Jest w nim napisane, że realizacja nagrody może zająć do 31 dni.

Spokojnie, ja bodajże 23 lutego zamówiłem także PSC 30zł i do tej pory go nie otrzymałem, lecz ja już jestem przyzwyczajony, że na PSC czekam do 31 dni.

Co jak co, ale runy powinny przychodzić od razu…

Ja mam taki problem że zamuwiłem 1000 v-dolców i pszyszło mi coś na maila coś w stylu paragonu ale nie widnieje żaden kod i nic powiadomienie nadal nie przyszło mimo że czas do 24h a kodu jak nie było to nie ma pomoże ktos ?

iSnickYQ

Wczoraj zamówiłem o godzinie 19 PaysafeCard 20 zł i dostałem dziś o godz 16:01 :) A tak ogólnie to powinieneś dostać w ciagu 24h jeśli nie to max 72h a jeśli dalej nie to musisz napisać do misty :)