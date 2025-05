Faceit - czy warto?

malxmel

W tym artykule postaram się po krótce wyjaśnic Wam czym jest i na czym polega liga Faceit w grze Counter Strike: Global Offensive.

Faceit jest platformą, która oferuje potyczki online z innymi graczami w sieci w grach takich jak na przykład CS:GO czy Dota 2. Możecie teraz pomyśleć, że przecież w CS:GO jest już system rang oraz coś takiego jak matchmaking - więc po co poznawać Faceit?



Faceit oferuje znacznie wyższą jakość gry. Na serwerach przeznaczonych do mm'ów w CS:GO nasz tickrate wynosi 64, a ping często jest bardzo wysoki co jest spowodowane fatalnymi dla nas, Polaków, lokacjami serwerów. Faceit oferuje nam tickrate 128, który jest dużo bardziej komfortowy i precyzyjny. Oprócz tego podczas rozgrywek w ligach Faceit rzadziej trafimy na hax'ów, czy smurfów.



Kolejną zaletą ligi Faceit jest możliwość utworzenia swojej drużyny, a nawet swojej własnej ligi, w której rywalizujemy tylko z ludźmi posiadającymi do niej zaproszenie.



Co najważniejsze - dzięki Faceitowi jesteśmy w stanie banować i pickować mapy, wybierać systemem draftu graczy do drużyny oraz co najbardziej istotne - nasz mecz nigdy nie skończy się remisem. Przy wyniku 15:15 dochodzimy do dogrywki, tak jak ma to miejsce w każdym meczu o większą stawkę(najczęściej w turniejach).





Faceit posiada także swój własny klient ułatwiający rozgrywkę oraz system antycheat - dużo lepszy i bardziej rozbudowany od tego proponawengo przez Valve.



Załóżmy, że jesteś graczem na wysokim poziomie i chciałbyś spróbować swoich z sił w rozgrywkach z najlepszymi graczami na świecie. Najłatwiej jest wbić Global Elite grając mm'y - więc tam najtrudniej będzie nam spotkać pro player'ów, którzy matchmaking'i grają bardzo rzadko. Analogicznie więc, najtrudniej jest zdobyć 10 poziom Faceit, a więc to tutaj spotkamy większość pro sceny CS:GO. Dokładniej mówiąc, w Faceit Pro League.



Czym jest Faceit Pro League (FPL)?



Są to rozgrywki na najwyższym światowym poziomie, gdzie spotkamy prawie wszystkich pro graczy ze sceny Europejskiej. Dlaczego tylko Europa? Śpieszę z wyjaśnieniem; Ameryka i regiony Amerykańskie posiadają swoja własną ligę o nazwie ESEA - stoi ona na bardzo zbliżonym poziomie trudności i popularności jak Faceit.



W FPL'u możemy również zostać zauważeni przez innych pro graczy, którzy często mogą przekazywać informacje o nas innym - co oznacza, że znalezienie drużyny z górnej półki będąc w FPL'u jest stosunkowo dosyć proste.