jaki najlepszy kraj wg was ?

USA według mnie jest OP. Shermany za bardzo odbijają pociski od np. 88 KwK Tygrysa, Hellcaty nie dość,że popierdzielają po polu bitwy, mają dobre działo to wszystkie pociski przechodzą przez nie na wylot. Raz miałem taką sytuację, że objechałem takiego delikwenta ISem-2 wystrzeliłem prosto w jego tył, pocisk przeszedł na wylot przez tylną płytę, cały silnik i przednią płytę i nikogo nie zabił poza tym, że silnik M18 przestał działać. PRZYPOMINAM pocisk z działa 122 mm z zapalnikiem o czułości 13 mm ale jak widać na amerykańcach zapalnik ma spanko ... Dodatkowo mają ten samolot P-47 przez, który nie da się normalnie grać bo nawala rakietami i rozwala czołgi już na samym respie. A na uptierach USA ma pociski kumulacyjne, które przebiają wszystko ( ma go np. M47 ). I co taki biedny Tygrys lub Pantera ma zrobić. Tak co jeżeli ktoś chce się wyżywać na innych i lubi cudzy ból to bardzo polecam drzewko USA. Miłego rozwalania graczy na respie!

Pulchny

Cóż, mi się najbardziej podobała jak dotąd Japonia. Samoloty są bardzo zwrotne, lekkie, łatwo nauczyć się gry nimi, przynajmniej moim zdaniem, wszystko to kosztem słabego uzbrojenia przeciwko naziemnym i słabego pancerza.

Jeżeli ktoś woli latać bardziej opancerzonymi samolotami to Niemcy, tylko, że trzeba nauczyć się grania na boom and zoom. Dobra będzie też do tego Francja/USA albo ZSRR. Jeżeli ktoś chce grać pod bombowce no to raczej Niemcy, pod szturmowe to brałbym USA, Thunderbolty i ADki wymiatają.