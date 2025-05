Jak szybko wbić level na BlockStarPlanet

Wiem, że tu, na Gamehag, jest więcej gier typu War. Jednakże zauważyłam wiele artykułów na temat gry MovieStarPlanet, więc pomyślałam "A czemu by tak nie napisać o BlockStarPlanet?". Swojego czasu dużo w nią grałam, choć nigdy nie byłam za dobra.

Tak więc przychodzę do Was z tym artykułem! Opiszę tu sposoby wbijania lvl. Mam nadzieję, że się spodoba! <3

mixon006", który ma ich dużo, więc polecam do Niego wpaść!



Zdecydowanie najszybszym sposobem jest granie w parkour'y. Tylko ile można? Czasem przejście jednego zajmuje nam około 2/3 minuty. Jednak jest na to sposób!Ostatnio na BSP stały się sławne sekundówki. W przeciwieństwie do MSP, gdzie sekundówkami nazywa się filmy, w BlockStarPlanet sekundówki to parkour'y, które da się przejść w parę sekund! Często takie parkour'y mogą być szalone lub trudne, więc dostajemy Fame praktycznie za nic! Jednym z popularnych twórców sekundówek jest gracz "Bitwy bywają trudne. Nawet bardzo, jeśli ktoś ma dobrą broń. Lecz na to też jest sposób! Bitwy typu "Jeden Klocek" są pod pewnym względem lepsze od innych. Jest tam łatwiej strzelić kogoś na oślep strzelając w każdą stronę. Ja raz wbiłam w taki sposób prawie 5k fame, a słyszałam o osobach, które jeszcze więcej wbiły. Oczywiście, jeśli chodzi o bitwy to polecam bronie dla VIP, ale jak wiadomo, wszystko co dla VIP to lepsze... Niestety :')Tutaj podpowiem Wam- na kopaniu najlepiej kopać z kimś, oraz co 5/6 klocków. Bomby dawaj najlepiej ok. poziomu 70.Ale okej, przyznajmy się- większość graczy kopie właśnie tak. Dlatego właśnie przychodzę Wam tu z kolejną poradą- nie oddawajcie zaraz zebranych kryształów! Zacznijcie zbierać tydzień lub dwa, a potem oddajcie wszystkie naraz! Jeśli uzbieracie ich dużo, można wbić parę lvl za jednym razem!Osoby grające w polskie BSP widzą jak się ono zmienia. Coraz więcej jest tam ludzi o złym podejściu do gry, chcących wybić się na nieodpowiednich chatach lub skinach. Plus na polskim serwerze nie da się być w TOP w czymkolwiek! Najczęściej są tam YouTuberzy lub osoby z wysokim level'em. Ja polecam pójść na inny serwer np. Nowo Zelandzki, Amerykański i.t.p. Tam są mniejsze wyniki, często milsi ludzie, i większa szansa na sławę, czy TOP!Wielką fanką kupowania VIP nie jestem. Miałam zwykłego na tydzień dwa razy, ale ile można tego kupować? Oczywiście- zwierzaki, więcej klocków, darmowe klocki, więcej fame, dodatkowe koło fortuny i.t.d. brzmią kusząco! I tu z pomocą przychodzi strona Gamehag! Na stronie da się wymienić Kamienie Dusz na VIP'a do MSP oraz BSP! Lecz oczywiście też trzeba trochę uzbierać... Jest to łatwe, bo trzeba grać w gry. Można też KD wymienić na PaySafeCard'a, którym da się płacić na BSP!Lecz jeśli jesteście leniwi, tak jak ja, lub na Gamehag jeszcze nie ma Waszej ulubionej gry, polecam zebrać 200 KD i kupić skrzynkę BAZUKEL1 lub C1kak1! Wam to nie zabiera kamieni, a macie szansę na darmowego VIP'a lub runy, które pomagają w zdobyciu wymarzonych KD! (nie jestem pewna czy kody na skrzynki jeszcze działają, jeśli nie to z góry przepraszam)Jeśli artykuł się podobał, to mi miło! Chcielibyście taki artykuł o TheSims? Miałam pomysł na artykuł np. o Belli Ćwir :)