MOVIESTARPLANET USUWA SWOJĄ GRĘ??

Hej wszystkim. Jak możecie dowiedzieć się po tytule, MSP usuwa kolejną ze swoich gier . Zapraszam do przeczytania.

Pierwszą grą, którą MoviestarPlanet postanowiło usunąć było: "Fame City". Mogliście uzbierać tam tak zwane "Star Coinsy" oraz "Fame", które po zalogowaniu do gry, zostały dodane do Waszego konta MovieStarPlanet. Do towarzystwa "Fame City", wkrótce dołączy kolejna kultowa gra "Boonie Planet". W grze tej tworzy się własnego stworka. Ma on własny domek i dzieci. Dzieci booniego można wysłać do walki z innymi stworkami swojego rodzaju. Na platformie BP, można tworzyć looki, grać gry ze znajomymi oraz spotykać się z nimi. Jednak za niedługo, te wszystkie funkcje staną się niedostępne, a dlaczego? Bo Boonie Planet, zostaje usunięte na zawsze..Będzie to okropny cios dla miłośników tej gry.. Cytując słowa które twórcy gry wysłali do graczy, widać że zamykają Boonie Planet.



"Kochane BoonieStars, z bólem serca informujemy, że postanowiliśmy zamknąć BooniePlanet. To był wspaniały czas i cieszymy się, że mogliśmy dzielić z Wami świat Boonie" - z tych słów wynika że zamykają BooniePlanet, ale dlaczego?





Oczywiście chodzi o pieniądze! W grze można było zdobyć praktycznie wszystko, bez zakupu vipa. Podam przykład: na moviestarplanet, by posiadać diamenty potrzebny jest vip który jest za pieniądze. Na BooniePlanet, kryształy można dostać w darmowej rozgrywce, więc kupno vipa jest bezsensowne, przez co było z gry mało zysków. Popularność tej gry też miała w tym swój udział, bo im mniejsza popularność gry,, tym mniejsze zyski.

Boonie Planet, ma zostać wyłączone pierwszego maja 2020 roku. Aplikacja zniknie wtedy ze wszystkiego, gdzie można legalnie w nią grać, zaczynając od przeglądarki, po App Store, Google Play i tym podobnych kończąc. Na obecny czas, Boonie Planet zniknęło z centrum pomocy, więc z tymi rekompensatami za vipa, może być trochę problem..

Jedynym sposobem na pogranie w Boonie Planet będą różne aplikacje, które dają możliwość pobrania usuniętych gier. Jednak gdy postanowicie pobrać ją z takiej aplikacji, jej czar nie będzie taki jak poprzednio. Rozgrywka będzie odbywała się offline. Bez znajomych, bez gier i bez innych funkcji online, gra po prostu umrze, jak Fame City.

Jeżeli zakupiliście vipa na Boonie Planet, który będzie trwał po pierwszym maja, możecie napisać do supportu Moviestarplanet, by odzyskać rekompensatę za pozostałe dni vipa.

Jak myślicie, czy to dobra decyzja, że MovieStarPlanet postanowiło usunąć BooniePlanet z produkcji? Dlaczego postanowili usunąć Boonie Planet? Podzielcie się opinią w komentarzu. Żegnam się z Wami!