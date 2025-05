CS:GO w Roblox! Counter Blox: Roblox Offensive

Początek

Counter Blox: Roblox Offensive znane również jako Counter Blox: Remastered to fantastyczna gra gatunku Tactical Shoter wydana na Robloxie 28 września 2015 roku przez studio ROLVe i zremasterowana 30 lipca 2018 roku. Sama gra powstała na pomyśle i zasadach bardzo popularnego Counter Strike'a : Global Offensive, co można zauważyć już po samej nazwie. Lecz czy jest ona warta uwagi? W tym artykule postaram się przedstawić wam grę oraz pokazać, że ma potencjał co z resztą pokazuje liczba polubień tej gry na roblox - a wynosi ona ponad 483 tysiące!

Cache

Mirage

Inferno

Dust II

Nuke, oraz wiele, wiele innych map

Gra w swojej zasadzie miała jak najbardziej oddać ducha Counter Strike'a jakiego znamy. Celem ROLVe było przeniesienie wszystkiego tego, by rozgrywka wyglądała jak najpodobniej do tej gry, lecz na Roblox'owym silniku. Na pewno nie było to łatwe dla tego małego studia, lecz można śmiało powiedzieć, że udało im się to i osiągnęli wielki sukces swoją produkcją. Dzięki dużej sumie zarabianych pieniędzy są w stanie nadal rozwijać grę i dostarczać nam częstych aktualizacji, a odświeżając ją powodują, że ciągle chce się grać i nie da się od produkcji oderwać.W grze mamy dużą ilość trybów rozgrywki. Mecze mogą być toczone między innymi w tradycyjny sposób podkładania bomby gdzie gracze dzielą się na dwie dróżyny - terrorystów oraz antyterrorystów, wyścig zbrojeń czy też każdemu znany deathmatch. Ilość map, na których przyjdzie nam się mierzyć jest bardzo duża i każdemu na pewno znana ze świata CS:GO, w puli których znajduje się na przykład:Przy dołączaniu do jakiegokolwiek trybu, możemy zdecydować po jakiej stronie stanąć - tak zwane CT oraz TT.Klasyczne mecze "z bombą" podzielone są tak jak w CS, na maksymalnie 30 rund, a zwycięży drużyna, która jako pierwsza wygra 16 rund.Po rundzie 15 następuje zamiana stron i co za tym idzie celów, jakie musi wykonywać dana drużyna by zwyciężyć nad swoim przeciwnikiem, który dąży do tego samego co oni, wykonując odmienne czynności. Na końcu każdej z rund za wykonane cele każdy gracz otrzymuje pewne wynagrodzenie.Za zdobyte pieniądze są oni w stanie zakupić sprzęt, broń na rundę następną co pomoże im wygrać. W grze mamy pokaźni arsenał pistoletów, karabinów oraz specjalistycznego sprzętu chociażby taki jak kamizelki kuloodporne. W dużym skrócie - możemy w grze kupić praktycznie to samo co da się nabyć w Cs'ie, z naturalnie drobnymi zmianami.Wraz z dostępnym uzbrojeniem antyterroryści muszą bronić dwóch rozmieszczonych na mapie bombsite'ów, czyli miejsc, w których terroryści mogliby podłożyć swoją bombę, co usiłują oczywiście zrobić. Współpraca z drużyną oraz umiejętności indywidualne, mechaniczne są kluczem do zwycięstwa.Odpowiedź brzmi prosto - nie. Counter Blox nie jest grą pay to win. Żeby wygrać potrzeba umiejętności, a nie paru złotych wydanych na grę.Można w niej natomiast kupywać lub zdobywać przedmioty kosmetyczne, upiękrzające nasze bronie - tak zwane skiny.Tak jaw w Counter Strike, tak również tutaj dostępna jest opcja kupowania skinów lub zdobywania ich ze skrzynek, które można kupować też za walutę zdobywaną w samej grze. Skórek jest naprawdę masa. Każdy może znaleźć coś dla siebie, bez konieczności płacenia ani grosza.Skórki nie dodają żadnych statystyk do broni i jest to tylko zmiana ich wyglądu. Dzięki temu można chwalić się przed kolegami machając im przed oczami swoim ulubionym karabinem, w swoich ulubionych barwach.W świecie CB:R istnieje również "market", czyli rynek społeczność! Można na nim wymieniać się oraz handlować posiadanymi skórkami z innymi graczami z servera.Uważam, że gra naprawdę wyróżnia się na tle innych, dostępnych na Roblox. Gameplay jest świetny i zapewnia dużo satysfakcji.Gra się nie nudzi ze względu na ciągłe aktualizacje. Każdy mecz, mimo że na tych samych zasadach zawsze wygląda inaczej i przynosi na prawdę bardzo dużo frajdy i zabawy. Na chwilę obecną, myślę że jest to z pewnością jedna z najlepszych gier na Robloxie i zasługuje na uwagę i poświęcenie na nią chociażby chwili. Uprzedzam jednak, że tak łatwo się od niej oderwać po prostu nie da :D.Dziękuję za czytanie, miłego grania <3