Drakensang Online-czyli jedna z najlepszych darmowych gier na komputer/Recenzja

Drakensang Online to hack`n`slash osadzona w klimatach fantsy bardzo przypominająca Diablo.Tylko tyle , że jest sklep z dodatkami.Po rejestracji musimy przejść samouczek gdzie po drodze zdobywamy pierwsze przedmioty i pkt. doświadzcenia.Zabijamy również pierwsze potwory.Fabuła nie jest jakoś ambitna ani skomplikowana-światu zagraża katastrofa w postaci inwazji złych mocy ,a my jesteśmy jedyną nadzieją wolnego świata.My to znaczy wszyscy graczę którzy grają w tą grę.

Możecie wybrać 4 bohaterów :

-Wojownik

-Mag

-Strażnik Lasu

-Parowy mechanikus

Każda z postaci ma inną taktykę podczas walki.Na naszej drodze będziemy spotykać wiele wrogów np.demony , opętane zwierzęta bossy.

Bossy dzielą się na mniejszych tak jak w Diablo i więkrzych którzy stawiają opór zdecydowanie większy . W miastach możemy spotkać wilel (NPC) oferujących wiele przedmiotów , dodatków oraz zadań. Muszę polecić wykonywanie zadań dziennych.Parę słów na temat PvP.Jest dostępna tylko na arenie po aktywowaniu u wybranego NPC.W ten sposób możemy walczyć z każdym w dowolnym miejscu.

W Drakensang możemy zdobyć wile niesamowitych przedmiotów , które zwiększą siłę naszego bohatera. Spośród zbroi broni itp. Razem jest dostępnym 5 typów (kolorów) przedmiotów. Poza tym przedmioty , ktore są koloru zielonego po pomarańczowy wymaga identyfikacji , a to z kolei wymaga kryształów prawdy , które wypadają po zabicu bossa lub użyciu waluty premium.w Drakensang Online sptykamy 2 rodzaje monet. Pierwsza waluta to miedź , srebro i złoto , a druga to mroczne monety.

Zalety:

-Grafika

-Obszerność gry

-Jakość

-Polska wersja językowa

-Dźwięk

Wady:

-Mikropłatności

To tyle co chciałem wam przedstawić , jeśli się podobało daj pozytywny komentarz :)