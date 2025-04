Silver death

SkilL1972

napewno każdy z nas spotkał się z grą na silverach lub sam nim jest. W tym artykule pokaże kilka porad które przybliżą was do wyjści z tej rangi. porady będę przedstawiał w punktach - zawsze staraj się grać z jak największą liczbą znajomych -przed każdym MM (meczem turniejowym) zagraj przynajmniej jeden dedchmech, na rozgrzewke -jeżeli widzisz że dzisiaj nie masz formy nie graj więcej tego dnia spróbój kiedy indziej. Granie na siłe pogorszy twoją sytułację -nie patrz na wyniki i awanse kolegów, zajmij się sobą -staraj się być u góry tabeli (może cię do tego przybliżyć częstrze plantowanie paki i defowanie jej) -graj na mapach treningowych mających na celu polepszenie twojego aim-a i kontrole full auto -oglądaj mecze profesionalnych graczy nauczy cię to wielu zachowań -naucz się jak największej liczby granatów dymnych i błyskowo-hukowych -nie graj tylko mapy dust II mam nadzieję że ci pomogłem ;