Zarya-1: Mystery on the Moon - dobra gra tekstowa

W tym artykule przedstawię (moim zdaniem) jedną z najlepszych gier tekstowych - Zarya-1: Mystery on the Moon. Podam również jej wady i zalety , krótki opis oraz osobistą opinię na temat tej gry. Jest to mój pierwszy artykuł, nigdy takich tego typu nie pisałem, dlatego jak są jakieś błędy to przepraszam.

Może fabuła tej gry nie jest jakoś bardzo oryginalna, to jednak wciąż jest ciekawa. Rok 2021, do Ziemi dotarł jakiś niezidentyfikowany sygnał z odległej części Księżyca.W celu jego zbadania, na Księżyc zostaje wysłanych czterech astronautów. Ich głównym celem będzie zbadanie źródła sygnału, a naszym zadaniem będzie podejmować decyzje, które będą miały bezpośredni wpływ na zwrot dalszych wydarzeń.Zakończenia gry możemy podzielić na: zakończone nie powodzeniem, zakończone częściowym sukcesem i zakończone sukcesem.Klimat jest naprawdę pasujący do gry, głównie przez efekty dźwiękowe i soundtrack, a także zachowanie bohaterów, które pozwala wczuć się w misję. Ogólnie to gra tekstowa, przygodowa ale z elementami horroru i Sci-Fi. Dzięki zdjęciom przesyłanym przez naszą drużynę, możemy jeszcze bardziej wczuć się w rozgrywkę.W grze pełnimy rolę nadzorcy misji wysłania na Księżyc czterech astronautów. Nasza funkcja nie jest też zbyt skomplikowana: jedyne co możemy robić to podejmować decyzje dotyczące dalszego rozwoju wydarzeń. Oczywiście, każda nasza decyzja ma duży wpływ na to, co stanie się później.Po jakimś zakończeniu (czyli wtedy, kiedy wszyscy astronauci giną) jest opcja cofnięcia czasu do danego etapu. Jest przydatna, gdy chcemy po jakimś zakończeniu powrócić do danego etapu i zmienić bieg zdarzeń.Do plusów tej gry należą:- zachowanie astronautów- ciekawe zakończenia- klimat- mała wielkość- ciekawa fabuła i rozwój wydarzeń- wiele ciekawych zakończeń- łatwo się w nią gra (wystarczy klikać)Minusy tej gry:- krótka- zbyt mała ilość decyzji do podejmowania (przez prawie całą grę czytamy tekst, widzimy o czym rozmawiają astronauci)- jeżeli gra się w nią na telefonie, a nie kupiło się jej pełnej wersji to trzeba w części przypadków oglądać reklamy by przejść dalej do następnego etapu (po odpoczynku lub jakiejś czynności astronautów)Grę można zainstalować za darmo na telefonie, lub kupić na komputerze (gra jest na Steamie i kosztuje 13,90 bez przeceny).Na telefonie trzeba zapłacić 8,99 aby usunąć wszystkie minutniki (przerwy pomiędzy częściami misji). Oczywiście jak kupimy grę na komputerze, to nie będzie trzeba oglądać żadnych reklam lub czekać jakiś określony czas na dalszą część misji.Gra jest warta kupienia, bo jest ciekawa i dosyć wciągająca, chociaż niektórym mogłaby się po jakimś czasie znudzić. Raczej przejście całej gry (odkrycie wszystkich zakończeń) nie powinno zajmować dłużej niż parę godzin.Ja kupiłem tą grę oczywiście na przecenie, bo jednak lepiej to wykorzystać i oszczędzić kilka groszy.Według mnie,to na pewno jedna z najlepszych gier tekstowych i najlepsza w jaką grałem, głównie przez jej klimat. Może i na początku nie jest zbyt ciekawie, jednak z biegiem wydarzeń robi się coraz ciekawiej. Fajną rzeczą w tej grze jest też to, że nasza załoga przesyła nam zdjęcia (podczas eksploracji) z różnych miejsc i różnych rzeczy.Gdybym miał ją oceniać, to dałbym jej 8/10. I również ze względu na to, że lubię filmy typu "Obcy" i te, których akcja rozgrywa się w kosmosie lub na jakiejś planecie, to kupiłem tą grę. I było warto, myślę, że będę czasami powracał do tej gry, bo sądzę, że wciąż może nie odkryłem jakichś zakończeń.Gra ma ogólnie dosyć sporo dobrych recenzji i trudno się dziwić.Grę polecam głównie fanom filmów związanych z kosmosem. Chciałbym również, by powstała tak jakby druga część tej gry, tylko że my wcielamy się bezpośrednio w któregoś z czwórki astronautów.Gra nie waży dużo i nie ma jakichś dużych wymagań systemowych. Dzięki zachowaniu bohaterów, mogłem jeszcze bardziej wczuć się w rozgrywkę.jest 12+, głównie ze względu na przekleństwa, jednak jest opcja włączania i wyłączania cenzury, ale od początku automatycznie cenzura jest włączona. Oczywiście granie bez cenzury pozwala o wiele lepiej wczuć się w klimat, a także poznawać emocje bohaterów.Podsumowując, gra jest warta zagrania i kupna (najlepiej na jakiejś przecenie).