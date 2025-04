Elsi

Skoro przybyłeś tutaj to zapewne chcesz przeczytać o nas- społeczności graczy (albo umiesz czytać ze zrozumieniem miniaturku :D ).

Jak wiadomo graczy jest wielu więc musi też być mnóstwo typów takich osobników

( i nic bardziej mylnego ).

Chciałbym napisać o tym jaki wpływ na grę ma społeczność ludzi z którymi spędzamy czas w naszej ukochanej produkcji.





Na pewno nasz własny wpływ jest ogromny podczas rozgrywki, ale nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Na paru prostych przykładach pokażę ci , że ty potrafisz zniechęcić/zachęcić innych do wspólnej zabawy , bo przecież po to są gry.

1.Przyjmijmy , że grasz w CS GO , LoLa lub inną jakąś grę stawiającą na pracę zespołową.

Zaczynacie mecz. Już .przy zajmowaniu swoich pozycji możesz się wykazać dla swojego zespołu.

Jeśli widzisz , że kolega robi coś źle to możesz zrobić dwie rzeczy:

A. Zwyzywać nieznajomego ci kolegę/koleżankę ze swojego zespołu i powiedzieć żeby lepiej uciekał jak najdalej bo .. (wiecie co będzie dalej więc oszczędzę sobie dalszego pisania )

B. Udzielić mu porady ze spokojnym tonem.





Jak zapewne się domyślacie odpowiedź B jest poprawna, (to było trudne do przewidzenia co nie?)

gdyż na pewno nasz przyjaciel posłucha naszej rady i nie zrobi niczego głupiego na przyszłość.



2.Wyobraź sobie, że grasz w jakieś MMORPG i dołączasz do jakiejś gildii.

Tutaj jak w poprzednim przykładzie jest parę możliwości:

A.Gildia będzie strasznie nudna, nikt nie będzie chciał się odzywać i członkowie będą do siebie źle nastawieni

B.Gildia będzie w miarę znośna i wszyscy będą żyli sobie w harmonii ducha czy coś xD.

C.Gildia będzie mega aktywna, przyjacielska ,wszyscy sobie będą pomagać itp.



Jak zapewne się domyślacie najlepszy jest wariant C , gdyż nikt nie chce być w gildii w której nic się nie dzieje a pamiętajmy, że tworzymy nią my - gracze.



3.Wchodzisz na serwer powiedzmy CS GO i nagle słyszysz milion wyzywających się ludzi którzy to nie wiadomo co robili i z czym.

Oczywiście nikt nie chce być na takim serwerze więc wszyscy uciekają a wystarczy tylko być spokojnym oraz ewentualnie się nie odzywać i świat od razu staje się piękniejszy :)



Jak zapewne zauważyłeś społeczność graczy ma ogromny wpływ na rozgrywkę oraz nasz nastrój.

Czasami ludzie są w stanie sprawić , że odejdziemy od jakiejś gry , ale zdarzają się takie gry,

w których .wszyscy są mili i to właśnie oni są powodem naszego dłuższego obcowania z tą grą.



Mam nadzieję, że mój artykuł się tobie spodobał. Zapraszam do komentowania :).