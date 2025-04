jakie sa najszybsze sposoby na wbicie levelu?

Pew­na pani na Mar­sal­kow­skiej ku­po­wa­ła syn­kę z gro­skiem w to­wa­zy­stwie swe­go męża, po­nu­re­go dra­ba; Wy­cho­dzą ze skle­pu, pani w sloch, w ksyk i w la­ment: - Mężu, och, och! po­pats, po­pats, jaka stra­sna żaba! Mąż był wy­zsy uzęd­nik, pse­tarl mgłę w oku­la­ze i mówi: - Ze­cy­wi­ście coś ska­ce po tro­tu­aze! Cy to żaba, cy tez nie, w każ­dym ra­zie ja tym za­in­te­re­su­ję się; za­raz za­dzwo­nię do Ce­sła­wa, a Ce­slaw niech za­dzwo­ni do Sy­mo­na - nie wy­pa­da, zęby War­sa­wa była na "ta­kie coś" na­ra­żo­na. Dzwo­ni­li, dzwo­ni­li i po tsech la­tach wre­scie schwy­ta­no żabę koło No­we­go Świa­ta; a żeby spra­wa żaby nie ode­sta w mgli­stość, uzą­dzo­no hi­sto­ryc­ną uro­cy­stość; usta­wio­no try­bu­ny, spę­dzo­no tłu­my, ,,Stsel­ców" i "Fe­de­ra­stów" - Sło­wem, cale mia­sto. Po­tem na try­bu­nę we­sla Wy­so­ka Fi­gu­ra i kie­dy od­gzmia­ty wsyst­kie ,,hur­ra", Wy­so­ka Fi­gu­ra zece tak: - Wspól­nym wy­sił­kiem zadu i spo­łe­ceń­stwa po­zby­li­śmy się ża­bie­go be­ze­ceń­stwa - pa­no­wie, do góry gło­wy i syje! A spo­łe­ceń­stwo: - Ze­cy­wi­ście, do­bze, ze tę żabę zła­pa­li­ście, wsy­scy pse­to za­wo­łaj­my: "Niech żyje!"

To ja, Ka­san­dra.

A to jest moje mia­sto pod po­pio­łem.

A to jest moja la­ska i wstąż­ki pro­roc­kie.

A to jest moja gło­wa peł­na wąt­pli­wo­ści.



To praw­da, try­um­fu­ję.

Moja ra­cja aż łuną ude­rzy­ła w nie­bo.

Tyl­ko pro­ro­cy, któ­rym się nie wie­rzy,

mają ta­kie wi­do­ki.

Tyl­ko ci, któ­rzy źle za­bra­li się do rze­czy,

i wszyst­ko mo­gło speł­nić się tak szyb­ko,

jak­by nie było ich wca­le.



Wy­raź­nie te­raz przy­po­mi­nam so­bie,

jak lu­dzie, wi­dząc mnie, mil­kli wpół sło­wa.

Rwał się śmiech.

Roz­pa­la­ły się ręce.

Dzie­ci bie­gły do mat­ki.

Na­wet nie zna­łam ich nie­trwa­łych imion.

A ta pio­sen­ka o zie­lo­nym list­ku -

nikt jej nie koń­czył przy mnie.



Ko­cha­łam ich.

Ale ko­cha­łam z wy­so­ka.

Spo­nad ży­cia.

Z przy­szło­ści. Gdzie za­wsze jest pu­sto

i skąd cóż ła­twiej­sze­go jak zo­ba­czyć śmierć.

Żału­ję, że mój głos był twar­dy.

Spójrz­cie na sie­bie z gwiazd - wo­ła­łam -

spójrz­cie na sie­bie z gwiazd.

Sły­sze­li i spusz­cza­li oczy.



Żyli w ży­ciu.

Pod­szy­ci wiel­kim wia­trem.

Prze­są­dze­ni.

Od uro­dze­nia w po­że­gnal­nych cia­łach.

Ale była w nich ja­kaś wil­got­na na­dzie­ja,

wła­sną mi­go­tli­wo­ścią sy­cą­cy się pło­myk.

Oni wie­dzie­li, co to ta­kie­go jest chwi­la,

och bo­daj jed­na ja­ka­kol­wiek

za­nim -

Wy­szło na moje.

tyl­ko że z tego nie wy­ni­ka nic.

A to jest moja szmat­ka ogniem osma­lo­na.

A to są moje pro­roc­kie ru­pie­cie.

A to jest moja wy­krzy­wio­na twarz.

Twarz, któ­ra nie wie­dzia­ła, że mo­gła być pięk­na.