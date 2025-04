Jak zdobyć dużo KD?

1234Majek1234 Ma ktoś pomysl/propozycje?

GRZYBSONEKS graj w loards mobile kolo 5 dni a 2100 kd

pompin Pisz, pisz i pis

pracownik_kgb_ jakieś gierki typu , wot , warthunder , loard mobile .

samwieszkto69 Gro­ma­dę dziś się po­chwa­li,

Po­chwa­li się zbie­go­wi­sko

I mia­sto.

Na ryn­kach się sto­sy za­pa­li

I buch­nie wiel­kie ogni­sko,

I tłum na uli­cę wy­le­gnie

Z ką­tów wy­peł­znie, z nor wy­bie­gnie

Świę­to­wać wio­snę w mie­ście,

Świę­to­wać jur­ne świę­to.

I Cie­bie się po­chwa­li,

Brzu­chu w bio­drach sze­ro­kich,

Nie­wia­sto!



Za­chy­bo­ta­ło! -- Buch­nę­ło - i pły­nie -

Szu­ra­ją nóż­ki, ko­ły­szą się bio­dra,

Gwar, gwar, gwar, chi­cho­ty,

Gwar, gwar, gwar, pi­ski,

Wy­glan­co­wa­ne dow­cip­ku­ją py­ski,

Wy­le­gło mi­liard pstro­ka­tej ho­ło­ty,

Szu­ra­ją nóż­ki, ko­ły­szą się bio­dra,

Szur, szur, szur, gwar, gwar, gwar,

Suną ty­sią­ce roz­wy­drzo­nych par,

- A da­lej! A da­lej! A da­lej!

W ciem­ne zie­leń­ce, do alej,

Na ław­ce, psie­kr­wie, na traw­ce,

Na­rób­cie Pol­sce ba­cho­rów,

Wij­cie się, psie­kr­wie, wij­cie,

W szyn­kach na­roż­nych pij­cie,

Roz­rzuć­cie wię­cej "ka­wa­ler­skich cho­rób"!

A!! będą póź­niej ze wsty­du się wiły

Dziew­ki fa­brycz­ne, brzu­cha­te ko­by­ły,

Krzy­wych pę­dra­ków srom­ne no­si­ciel­ki!

Gwałć­cie! Po­le­ci każ­da na ko­la­cję!

Na ko­lo­ro­we wa­sze ka­mi­zel­ki,

Na pa­pie­ro­we wa­sze koł­nie­rzy­ki!

Tłu­mie, bądź dzi­ki!

Tłu­mie! Ty masz RACJĘ!!!



O, ty zbrod­nia­rzu cu­dow­ny i pro­sty,

Ele­men­tar­ny, pier­wot­nie wspa­nia­ły!

Ty gno­ju mia­sta ty­ta­nicz­nej kro­sty,

Tłu­mie, o Tłu­mie, Tłu­mie roz­sza­la­ły!

Fa­luj, strasz­li­wa maso, po uli­cach,

Wra­caj od rogu, śmiej się, wa­riuj, sza­lej!

Cia­sno ci w zwar­tych, twar­dych ka­mie­ni­cach,

Przyj! Może pęk­ną - i pój­dzie­cie da­lej!



Po­wie­trza! Z swych za­tę­chłych i nud­nych fa­cja­tek

Wy­legł po­twór po­rub­czy! Hej, czter­na­sto­lat­ki,

Bę­dzie dziś z was ko­ro­wód za­sro­ma­nych ma­tek,

Kwiat­ki moje nie­win­ne! Ja­sne moje dziat­ki!



Bę­dzie dziś świę­to wa­sze i za­brzę­czą szklan­ki,

Ze wsty­dem po­wró­ci­cie, ro­dzi­ce was skar­cą!

Wyj­dzie­cie dziś na rogi ulic, o ko­chan­ki,

Sprze­da­wać się ob­le­śnym, trzę­są­cym się star­com!



Hej w dryn­dy! Do ho­te­l

wiktor_wiktoria_ Właśnie nie wieeeeeeeeeeeeeeeeeeem :(((((((((

samwieszkto69 Zwra­cam się do was ka­pła­ni

na­uczy­cie­le sę­dzio­we ar­ty­ści

szew­cy le­ka­rze re­fe­ren­ci

i do cie­bie mój oj­cze

Wy­słu­chaj­cie mnie



Nie je­stem mło­dy

niech was smu­kłość mego cia­ła

nie zwo­dzi

ani tkli­wa biel szyi

ani ja­sność otwar­te­go czo­ła

ani puch nad słod­ką war­gą

ni śmiech che­ru­biń­ski

ni krok ela­stycz­ny



Nie je­stem mło­dy

niech was moja nie­win­ność

nie wzru­sza

ani moja czy­stość

ani moja sła­bość

kru­chość i pro­sto­ta



mam lat dwa­dzie­ścia

je­stem mor­der­cą

je­stem na­rzę­dziem

tak śle­pym jak miecz

w dło­ni kata

za­mor­do­wa­łem czło­wie­ka

i czer­wo­ny­mi pal­ca­mi

gła­dzi­łem bia­łe pier­si ko­biet.



Oka­le­czo­ny nie wi­dzia­łem

ani nie­ba ani róży

pta­ka gniaz­da drze­wa

świę­te­go Fran­cisz­ka

Achil­le­sa i Hek­to­ra

PRzez sześć lat

bu­chał z noz­drza opar krwi

nie wie­rzę w prze­mia­nę wody w wino

nie wie­rzę w grze­chów od­pusz­cze­nie

nie wie­rzę w cia­ła zmar­twych­wa­sta­nie

samwieszkto69 Ryby, żaby i raki

Raz wpa­dły na po­mysł taki,

Żeby opu­ścic staw, siąść pod drze­wem

I za­cząć za­ra­biać śpie­wem.

No, ale cóż, kie­dy ryby

Śpie­wa­ły tyl­ko na niby,

Żaby

Na aby-aby,

A rak

Byle jak.



Karp wy­dął ża­ło­śnie skrze­le:

"Słu­chaj­cie mnie przy­ja­cie­le,

Mam spo­sób zu­peł­nie pro­sty -

Za­cznij­my bu­do­wać mo­sty!"

No, ale cóż, kie­dy ryby

Bu­do­wa­ły tyl­ko na niby,

Żaby

Na aby-aby,

A rak

Byle jak.



Rak tedy rze­cze: "Ro­da­cy,

Mu­si­my się wziąć do pra­cy,

Mam po­mysł zu­peł­nie nowy -

Za­cznij­my kuć pod­ko­wy!"

No, ale cóż, kie­dy ryby

Kuły tyl­ko na niby,

Żaby

Na aby-aby,

A rak

Byle jak.

Ode­zwie się więc ro­pu­cha:

"Strasz­na u nas po­su­cha,

Coś zrób­my, coś za­rób­my,

Tro­chę żyw­no­sci kup­my!

Jest spo­sob, ja wam mó­wię,

Za­cznij­my szyć obu­wie!"

No, ale cóż, kie­dy ryby

Szy­ły tyl­ko na niby,BR>

Żaby

Na aby-aby,

A rak

Byle jak.



Lin wresz­cie tak po­wia­da:

"Cze­ka nas tu za­gła­da,

Opu­ści­li­smy staw prze­ciw pra­wu -

Mu­si­my wró­cić do sta­wu."

I po­szły. Lecz na ich szko­dę

Lu­dzie spu­ści­li wodę.

Ryby w płacz, resz­ta też, lecz czy łza­mi

Za­peł­ni się staw? Zważ­cie sami,

Zwłasz­cza że prze­cież ryby

Pła­ka­ły tyl­ko na niby,

Żaby

Na aby-aby,

A rak

Byle jak.

samwieszkto69 Bom­ba wy­buch­nie w ba­rze trzy­na­sta dwa­dzie­ścia.

Te­raz mamy do­pie­ro trzy­na­stą szes­na­ście.

Nie­któ­rzy zdą­żą jesz­cze wejść.

Nie­któ­rzy wyjść.



Ter­ro­ry­sta już prze­szedł na dru­gą stro­nę uli­cy.

Ta od­le­głość go chro­ni od wszel­kie­go złe­go

no i wi­dok jak w ki­nie:



Ko­bie­ta w żół­tej kurt­ce, ona wcho­dzi.

Męż­czy­zna w ciem­nych oku­la­rach, on wy­cho­dzi.

Chło­pa­ki w dżin­sach, oni roz­ma­wia­ją.

Trzy­na­sta sie­dem­na­ście i czte­ry se­kun­dy.

Ten niż­szy to ma szczę­ście i wsia­da na sku­ter,

a ten wyż­szy to wcho­dzi.



Trzy­na­sta sie­dem­na­ście i czter­dzie­ści se­kund.

Dziew­czy­na, ona idzie z zie­lo­ną wstąż­ką we wło­sach.

Tyl­ko że ten au­to­bus na­gle ją za­sła­nia.



Trzy­na­sta osiem­na­ście.

Już nie ma dziew­czy­ny.

Czy była taka głu­pia i we­szła, czy nie,

to sie zo­ba­czy, jak będą wy­no­sić.



Trzy­na­sta dzie­wiet­na­ście.

Nikt ja­koś nie wcho­dzi.

Za to jesz­cze wy­cho­dzi je­den gru­by łysy.

Ale tak, jak­by szu­kał cze­goś po kie­sze­niach i

o trzy­na­stej dwa­dzie­ścia bez dzie­się­ciu se­kund

wra­ca po te swo­je mar­ne rę­ka­wicz­ki.



Jest trzy­na­sta dwa­dzie­ścia.

Czas, jak on się wle­cze.

Już chy­ba te­raz.

Jesz­cze nie te­raz.

Tak, te­raz.

Bom­ba, ona wy­bu­cha.



Johnny420X ***Noszę Twe serce z sobą Autorem wiersza jest EDWARD ESTLIN CUMMINGS No­szę twe ser­ce z sobą (no­szę je w moim ser­cu) ni­g­dy się z nim nie roz­sta­ję (gdzie idę ty idziesz ze mną; co­kol­wiek

Johnny420X Dostałam drugą szansę Nie mogę jej zmarnować Wypełnię świat mój barwą By szarość życia schować Przed wschodem słońca wstanę I nowy dzień przywitam Czerwoną barwę wschodu Korzeniem będę wdychać W pom