JAK STRZELAĆ/GRAĆ Z DEAGLE'a

WerlenosYT

1. Najważniejsze to zachować spokój podczas gry z deaglem i trzymać celownik na poziomie głowy. 2. Poćwiczyć sobie kilka dni na botach, najpierw mogą być boty stojące a następnie poruszające się jak na mapie przedstawionej na filmie. 3. Jak chcesz być dobrym z deagla to musisz umieć strzelać również z innych pistoletów, bo prawda jest taka że pistole najbardziej ćwiczą naszego aima. 4. Gdy masz czas (np. wiesz, że przeciwnik cie nie widzi) to przyceluj dokładnie w głowę i dopiero wtedy strzel, zamiast robić instant strzały. 5. Z Desert Eagle zawsze ustawiaj się blisko np. ściany, za którą możesz się schować po oddaniu strzału i staraj się przy wychylaniu kilka razy zbejtować (nwm jak to się pisze xD) przeciwnika jednocześnie celują w jego głowę i robić pre fire 1 pestką właśnie przy wychylaniu, a potem cofnąć. 6. Gdy wbijacie z teamem na BS na szybko (rush itp.) nigdy nie biegnij pierwszy z deaglem, bo z tą bronią nie powinno się strzelać w biegu, a po za tym masz tylko 7 pocisków i jak nie trafisz to jesteś w czterech literach ;) Dzięki za uwagę