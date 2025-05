Co do..

moje nagrody zostały odrzycine i nie jak nie ma gdzie się od tego odwołąć niech ktos mi to wytłumaczy? O co chodzi

Strona cały czas się rozwija, więc postanowiliśmy wprowadzić międzynarodową rywalizację. Nie będzie to jednak miało wpływu na weryfikację forum, komentarzy czy artykułów - one będą nadal sprawdzane w obrębie wersji językowych. ;)

dodatkowo zauważyłem możliwość zmiany języka w opcjach czego wcześniej nie było, czyżby zamierzali pomieszać witryne polską z zagraniczną? wcześniej były to oddzielne serwery, ja nie wiem co oni wyprawiają..

