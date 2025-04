ScreeD

Przedstawie wam chyba najbardziej żałosny bug w CS:GO!

Cześć,

Może wiecie lub nie ale ostatnio ktoś na Reddicie opisał najgłupszy bug w Counter Strike Global Offensive. Valve czyli firma, która zrobiła steama popełniła taki błąd w robieniu CS:GO. Moim zdaniem jest to naprawdę dziwne, że Valve nawet nie pomyślało, że takie coś może się stać a nawet teraz kiedy mają wszystko podane na talerzu nie zpatchują gry! Bug polega na tym, że hitbox przciwnika aktualizuje się co 45 stopni lub nawet mniej więc jeśli przeciwnik obrócie myszką o mniej niż 45 stopni jego hitbox jest taki jak przed obróceniem myszką czyli głowe ma w zupełnie innej pozycji ale hitbox się nie zmienił. Nawet strzelając z AWP nie uda wam się zabić przeciwnika. W sumie jeśli byście się nauczyli jak tego buga używać moglibyście wykorzystać to dla siebie naprzykład na meczach turniejowych podczas plantowania itp lecz jest to strasznie irytujące jeśli we będziecie ofiarami takiego buga :(. Bug możecie obejrzeć na kanale Mefju23 link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=D56HB32-cgs.

A post z Reddita macie tutaj: https://www.reddit.com/r/GlobalOffensive/comments/51vgpk/huge_bug_with_head_hitbox_alignment_is_this_the/

Jeśli ktoś chce może to sobie zobaczyć. Jest też filmik gdzie Olof na mapie Cache strzelał centralnie w głowe przciwnika ale ten nie dostał ani trochę obrażeń i w ten sposób przegrali runde. Możecie również znaleźć film gdzie Hiko ogląda swoją powtórkę ze stream i widać tam, że oddał parę strzałów w głowe z AK-47 ale przeciwnik nie umarł. Mam nadzieję, że Valve to naprawi! Piszcie co wy sądzicie o tym bugu :D.