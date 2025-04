Fernando - Poradnik!

No.. więc jak ktoś grał już w Paladins, to wie z czym się je Fernando, dzisiaj pokaże wam pewien specyficzny build, którym zdezorientujecie przeciwnika!



Najważniejsza rzecz: Karty!

1.Last Stand IV

2.Safe Travel III

3.Incinerate* III

4.Heat Transfer I

5.Launch I.



Umiejętności:



Nasze LPM - Miotacz ognia, bije mało, ale świetnie nadaje się do robienia chaosu u przeciwników, niszczysz nim też miny Kinessy/klony Ying.



Nasz PPM - To co Fernando kocha najbardziej.. jego tarcza absorbująca 10.000 obrażeń(sic!)

Musisz być skierowany twarzą w stronę przeciwnika. Nie możesz też atakować (szarża to wyjątek!), ponieważ zniknie Ci tarcza.



Nasze Q - Graliście kiedyś w MMORPG'i, nie? FAJERBOL! Klasyczna kula ognia, która biję od 450 do 950. Możemy trafić nią dwóch wrogów.



Nasze F - Szarża! Świetna umiejętność, ucieczka, dogonienie wroga.. wszystko to zapewni Ci szarża! Dodatkowo dzięki karcie, każda szarża da Ci 750 bonusowej tarczy!



Nasze E - Ty, i Twoi sojusznici blisko Ciebie, nie możecie zejść poniżej 1500 zdrowia przez pare sekund, świetne do przejmowania cargo!



Styl gry!



Te karty, sprawiają, że doświadczony Fernando zrobi z nimi wszystko, dosłownie.

Twoja rola w grze, zazwyczaj polega na wejściu z Szarży w przeciwników(bonusowa tarcza)

Wtedy odpalacie się ze wszystkiego, kuli ognia, używacie do konca miotacza ognia..wchodzicie All-In.

Jak wasze żdrowie niebezpiecznie spadnie (2000<) używacie waszej tarczy, dzięki czemu odzyskacie w mig całe zdrowie, dzięki Last Stand. Powtarzacie manewr, o ile wasi sojusznicy nie wygrali do tego czasu gry. :)



Podsumowując!



Fernando jest naprawdę prostą postacią, która daję masę frajdy z rozgrywki. Ewentualnie, zawsze podczas trwania tarczy, możesz iść zrobić sobię kawę, nic się nie stanie! Pozdrawiam!