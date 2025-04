MARIUSZ123

Granat dymny/Smoke -



Jest to granat tworzący czarną chmurę dymu, przez którą przeciwnik nie jest w stanie zauwarzyć przeciwnika.Najlepiej jest go stosować w jakiś małych miejscówkach jak np.Mid na mapie Dust II.



Statystyki:



Cena:$300

Limit zakupu:1 na runde

Częstotliwość:18



+Ciekawostka

Jeśli nasz przeciwnik będzie miał 1 HP i rzucimy mu tym granatem w głowę to zginie.Inaczej mówiąc, Smoke może zabić.



Granat błyskowo-hukowy/Flashbang-



Granat ten powoduje, że jeśli przeciwnik go zobaczy w trakcie wybuchu ogłuszy go i oślepi, przez co będziemy mieli przewagę, gdyż przez ok.3 sekyndy przeciwnik nas nie słyszy, ani nie widzi.

Natomiast jeśli przeciwnik się o niego odwróci nie zostanie on oślepiony, więc zawsze trzeba być ostrożnym.



Statystyki-



Cena-$200

Limit zakupu-2 na runde

Częstotliwość-0.1-3.5 sekundy



+Ciekawostka

Tak samo FlashBang może zabić po przez rzucenie w głowę.



Granag zaczepny/High Explosion Grenate



Ten granat powinien być wszystkim znany.Nie ma co tutaj pisać.Po prostu wybucha



Statystyki:

Cena-$300

Limit zakupu-1 na runde

TEN GRANAT NIE POSIADA CZĘSTOTLIWOŚCI.



Granat zapalający/Molotov



Oba te granaty działają w ten sam sposób.Tworzą tymczasowy ogień na kilka sekund.Warto go czasami rzucać na bombę gdyż wtedy antyterrorysta będzie musiał poczekać.



Statystyki:

Cena:$600

Limit zakupu:1 na runde

Częstotliwość:7 sekund



Statystyki Mołotowa:

Cena:$400

Limit zakupu:1 na runde

Częstotliwość-7 sekund



Wabik/Straszak



Wytwarza sztuczne dźwięki wystrzału broni.Warto go używać jako tzw.FakeFlash.Zracji iż jest on podobny do FlashBanga z wyglądu przeciwnik może sobie pomyśleć, że jest to Flash i się odwróci, a my będziemy mieli szansę na zabicie go.



Statystyki:

Cena:$50

Limit zakupu:1 na rundę

Częstotliwość:0.1-3.5 sekundy