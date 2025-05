Margonem - Elity II Mini Poradnik.

Margonem to przeglądarkowa gra z gatunku MMORPG. Grając w margonem mamy wiele możliwości takich jak np. Expienie, zbijanie różnych Elit itp. ale dzisiaj zajmiemy się Elitami II - ogólną wiedzą na ich temat.

1. Mushita













Zajmiemy się dziś dwoma Elitami II - Mushitą oraz Shae Phu. Elity, które przedstawiłem to elity, które bijemy zazwyczaj w początkowej fazie gry w celu uzyskania przedmiotów do lepszego ekwipunku jednak zazwyczaj przedmioty, które wypadają z tych elit sprzedaje się na aukcjach i kupuje się tańsze jednak podobne jeżeli chodzi o statystyki.To elita z najmniejszym levelem w margonem jeżeli chodzi o elity II. Mushita jest bardzo dobrym sposobem na zarobek natomiast o szybkim i łatwym zarobku napiszę w kolejnym artykule. Jednak wejście do groty tego kota nie jest takie proste, ale wszystko po kolei. Na początku gry gdy już wykonujemy wszystkie początkowe misje wśród nich jest jedna z misji, w której zdobywamy klucz do groty tego dzikiego kota - bez klucza nie wejdziemy. Po zdobyciu klucza niestety nie tak łatwo jest iść odrazu do groty mushity i ją atakować ponieważ początkowi gracze nie mają zbyt dobrego ekwipunku aby z nią walczyć - jednak słabemu ekwipunkowi można zaradzić ponieważ nie na samym ekwipunku powinno nam zależeć a bardziej na levelu, przez który mushita zadaje nam mniejsze obrażenia. Wszystkie elity mają swój limit levelu, do którego możemy je bić a ten limit to trzynaście leveli - jeżeli mamy 36 level z mushitą nie powinniśmy mieć problemów. A poniżej podam przedmioty, które często lecą z Mushity i jednocześnie te, na których można łatwo zarobić.Droga na mushitę: TornegLeśna PrzełęczDzikie PagórkiGrota dzikiego kota-Symbol łowcy z tropików-Mistyczny naszyjnik z kłem-Wzmocnione cholewy wojownikaPrzedmioty, które podałem to przedmioty, które na początku mojej gry w margonem z mushity leciały mi najczęściej a na samej mushicie zarobiłem około trzysta milionów w kilka tygodni.Shae Phu to druga co do najmniejszego levelu elita w margonem. Na tej elicie nie jest już tak łatwo jak na poprzedniej ponieważ ludzie grający na przedziale levelu 35 - 43 zazwyczaj potrafią stać tam od rana do nocy niestety często są to po prostu boty, z którymi mam nadzieję, że Garmory walczy. Rzeczy z Shae Phu są już dużo droższe niż to było przy mushicie jednak rzadko lecą heroiczne przedmioty natomiast często wylatują unikaty a w moim przypadku jeden raz zdobyłem legendę, na której sporo zarobiłem.Droga na Shae Phu: EderSiedziba magaPodziemia siedziby maga p.1 - sala 1Podziemia siedziby maga p.2Podziemia siedziby maga p.3 - sala 1Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłem graczom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze światem Margonem.