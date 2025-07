co to są gamepassy bo nie rozumiem

To jest taka subskrybcja, która na przykład kosztuje 50zł. Kupujesz ją i na miesiąc masz dostęp do przykladowo 100 gier.

Gamepassy to są dodatki do gier np VIP , jakieś skiny , gemy

janciopl

gamepassy to ułatwianie sobie gry ale to się nie opłaca bo kupiłem codziennie 1000 cash i jak nastepnego dnia weszłem to mi to odjeło ale jak wy znależliście legit gamepass to się opłaca