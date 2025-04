Strona bardzo fajna.

Fabeq97

Gamehag to strona dzięki której zarabia się kryształy którę wymienia się na punkty strona jest darmowa i bardzo przydatna jak wam brakuje 5 euro np: na steam na grę. Wolno zrobić Questy którę są bardzo łatwe i punkty się dostaje za nie dziś jest OGame +20% kryształów ja zrobiłem punkty dostałem strona mi się bardzo podoba nie wiem jak wam ja jestem zachwycony tą stroną będę zbierał na CS:GO bo nie stać moich rodziców na takie gry a ja bardzo chcę w tą gre zagrać myśle że dostane jakieś punkty za napisanie tego artykułu ponieważ długo go pisze a przejde do rzeczy ta strona jest bardzo fajna Questy się robi bardzo szybko się robi w 5 - 15 minut. Strona mi się bardzo podoba administracja jest spoko mam już 200 kryształów wysyłałem screenshoty do World Of Tanks ale odrzucono ale to nic bo mają dużo zgłoszeń to dlatego strona superowa.

Fajna strona polecam dla każdego. Wszystko mi się podoba tylko 1 mała rzecz dlaczego wszyscy piszą że punktów im nie dodaje jak mi teraz jak pisałem zdanie piszą to dostałem punkty za misję :) Wystarczy zrobić ScreenShota programem Shu albo innym i wysłać go jeżeli wam nie przyszło nic to dlatego że administracja tego serwera nie jest tak szybka jak myślicie i oni muszą ogarnąć wszystko a jest z 1000 zgłoszeń więc jak mają ogarnąc w minute wszystko jak muszą sprawdzić profil w grze potem screenshota zrozumcie że administracja nie jest szybka i trzeba troche poczekać na punkty.