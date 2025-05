Margonem dobór postaci :)

Hunter666 Witam w tym poście chciałbym pomóc dla nowych graczy ;) wybrać postać ^.~ w Margonem A więc tak jeżeli ktoś ma pierwszy raz styczność z margonem lub nie jest pewien kim by się łatwo grało to najlepiej wybrać "Wojownika". A dlaczego dla początkujących i osób nie doświadczonych? Odpowiedź jest prosta Wojownik w margonem nie potrzebuje tzw dobrego eq :) ma dużo zdrowia łatwo się expi na mobach nim :) Hmm a żeby bardziej rozwinąć to :D tak do wojownika są najprostsze umiejętności ;) (Umiejętności zaczynają się od 25 poziomu) z umiejętności dla początkujących najlepiej wybierać zwiększenie zdrowia :) oraz specyfikacje bronią dwuręczną lub jednoręczną + tarcza :) Lecz ja bym polecał broń dwuręczną :) A więc w skrócie Wojownik to najlepsza postać dla początkujących graczy w Margonem ponieważ jest najmniej skomplikowaną postacią wiele mu nie trzeba aby był dobry ;)

Hunter666 Dla bardziej zaawansowanych graczy :) polecił bym np profesje Typu Łowca/Paladyn/Mag te 3 postacie są już bardziej rozwinięte pod względem ataków oraz umiejętności :) A więc tak Łowca charakteryzuje się bardzo dużą Szybkością Ataku tzw "SA" obrażenia posiada średnie lecz do tych obrażeń dochodzą bonusy typu "głęboka rana" którą jak uda się wbić dla przeciwnika potrafi być zabójcza oraz bardzo przydatna ponieważ żadna z innych profesji nie ma odporności na głęboką ranę. Drugim bonusem łowcy jest "Trucizna" jest również zabójcza lecz na nią już są odporności w przeciwieństwie do głębokiej rany :) a więc tak Trucizna jest to również korzystny dodatek u Łowcy ponieważ zadaje co turę przeciwnikowi obrażenia te obrażenia są zależne od dwóch rzeczy :) od poziomu naszego Łowcy oraz tego czy nasz wróg ma odporność na truciznę ponieważ jeżeli ją posiada będziemy zadawać mu mniejsze obrażenia. Czas na Paladyna a więc tak Paladyn również walczy bronią białą tak jak Wojownik lecz różni się on tym od wojownika że może również zadawać obrażenia od żywiołów a co za tym idzie może być zabójczy z danym żywiołem :) lecz Paladyn ma większe obrażenia od Wojownika mimo że jest też tego minus a tym minusem jest mniej zdrowia oraz pancerza :) Czas na Maga a więc tak jak nazwa mówi Mag odrazu nam się kojarzy z żywiołami oraz magią ;) i owszem te skojarzenia nie są mylne Mag ma bardzo rozbudowane umiejętności pod względem żywiołów może robić sobie specyfikację pod Ogień/Zimno/Błyskawice do każdej z tych specyfikacji jest masa mocy więc trzeba dobrze się zastanowić jak chcemy naszego maga zrobić ;) jedynym minusem maga jest mało punktów Szybkości Ataku

Hunter666 Teraz postacie dla Profesjonalnych Graczy :) tymi bohaterami są Tropiciel oraz Tancerz Ostrzy. Tropiciel ponieważ ma dużo punktów Szybkości Ataku oraz zadaje obrażenia fizyczne plus magiczne czyli dajmy taki przykład (643 fizycznego ataku + 349 obrażeń od ognia + 50 od błyskawic) tak to mniej więcej wygląda :) ma również bardzo rozbudowane umiejętności i trzeba naprawdę dużo pracy włożyć w zrobienie porządnych umiejętności ponieważ to bardzo trudne na tej postaci :) Czas na Tancerza Ostrzy a więc tak nasz Tancerz ma najwięcej punktów Szybkości Ataku z wszystkich postaci zadaje podwójne obrażenia fizyczne ponieważ posiada broń jednoreczna oraz pomocnicza broń ta postać najczęściej wybierają gracze pod walki ponieważ jest zabójczy ten nasz Tancerz. Wszystkie opisy w tym poście to moje indywidualne zdanie więc każdy może twierdzić inaczej oraz zapraszam do konwersacji na ten temat :)

Karytu Dobry ten post to racja





piter9900 Zagraj Staszkiem

Majkel30 Pomocy post

nudzija2 Spoko post

Hunter666 Dziękuję za miłą ocenę posta :D

CraftRidersPl niezły poradnik

cypi elo elo:dog:

Fordako fajnie :thumbsup: