Łatwy sposób na zadania nadzwyczajne

MinikZMD

Witam dziś przedstawie wam jak w łatwy sposób robić zadania nadzwyczajne. Zacznijmy od tego czym w ogóle są te zadania?. Są to super misje które odblokowujemy na 50 lvl musimy je znaleźć w misjach (normalnych).A więc ten sposób wymaga przejśćia misji w normalnym trybie i w trybie specjalnym.Gdy już to zrobicie przed zrobieniem misji trzeba ściągnąć: Broń,wszystko co daje w siłe. Musimy tez posiadać rzutki bo bez nich sposób nie zadziała to tyle :D