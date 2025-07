Rozdawanie punktów statystyk

W co najlepiej dawać do 20-30lvla? Słyszałem że w kondycję ale nie wiem czy to dobry pomysł

Każda umiejętność jest potrzebna, bowiem każda się przydaje. Możesz dostosować umiejętności do własnych upodobań np. jeśli lubisz być "tankiem" to możesz dawać w kondycję i trochę w intuicję.

Jeśli masz do rozdania 10 pkt to daj 5 w inteligencje 3 w kondycje i po 1 w siłe i intuicje

Spejsonz123

Przeplatanie to nie najlepszy sposób. Od 1 lvl do 30 dajesz tylko kondycję, może nie będziesz wygrywał z graczami ale w misjach tak. od 30zaczynasz dawac w inteligencję i w to oko (to powoduje uniki)